"كنت أسطورة في ريال مدريد" .. هازارد يثير سخرية جماهير الملكي

خطأ غير مقصود من هازارد...

وقع إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، ومنتخب بلجيكا السابق في خطأ غير مقصود، أثناء تكريمه من ناديه الأسبق ليل.

وبدأ اللاعب البلجيكي، مسيرته مع فريق ليل الفرنسي، من صفوف الناشئين وتدرج حتى الفريق الأول، الذي تألق معه في الفترة من 2007 وحتى 2012 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي.

وعاش هازارد، فترة مميزة مع تشيلسي، أصبح خلالها واحد من نجوم الدوري الإنجليزي، وانتقل بعدها إلى ريال مدريد في صيف 2019 ولكن الإصابات عطلت مسيرته بشكل كبير، حتى قرر ترك كرة القدم بشكل نهائي في 2023.

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وقررت إدارة نادي ليل، تكريم هازارد اليوم وإطلاق اسمه على ملعب التدريب، بعدما ساهم في فوز الفريق بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا في عام 2011.

وأثناء تصريحاته الصحفية في التكريم، وقع هازارد صاحب الـ 33 عامًا، في خطأ غير مقصود، عندما قال: "أستطيع أن أخبر أطفالي أنني كنت أسطورة في ريال مدريد". ثم عاد البلجيكي وأصلح حديثه وقال: "أقصد في ليل".

جدير بالذكر أن فترة هازارد مع ريال مدريد، لم تكن هي الأفضل إذ أن البلجيكي لم يشارك مع الميرينجي إلا في 76 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف فقط.