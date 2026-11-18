كم هدف سجله لوكاكو مع بلجيكا؟ السجل الكامل لنجم الشياطين الحمر في كأس العالم ويورو والوديات

أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم.

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى.

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:

لم يخسرها فينيسيوس بسبب الفساد.. أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية!

https://tinyurl.com/GoalAR-BallonDor

غيّر الساحر أو استرد أموالك .. لعنات بوجبا التي اكتملت بإيقافه بسبب المنشطات!

https://tinyurl.com/GoalAR-Pogba

شرير الليجا.. بوردالاس يواجه قيود تيباس ويجهز "كرته القبيحة" لإسقاط ريال مدريد وبرشلونة! https://tinyurl.com/GoalAR-Bordalas

شيزوفرينيا نيوكاسل وليفربول.. مسرحية غير مكتملة تكتب شهادة براءة ألكساندر إيزاك! https://tinyurl.com/GoalAR-ISAAK