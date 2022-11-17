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كم هدفًا يحتاج توماس مولر ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم؟

أحمد الغنام
8:50 م غرينتش+3 17‏/11‏/2022
Thomas Muller Germany Poland
يعد توماس مولر الأقرب من بين كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 للتقدم من أجل التواجد في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال.

من بين كل اللاعبين المتواجدين في كأس العالم 2022، يملك الألماني توماس مولر الفرصة الأكبر لكسر الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف المسجلة في تاريخ المونديال.

ويعد الألماني ميروسلاف كلوزه، هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، والذي وصل إلى هذه المكانة الفريدة بعد تسجيل 16 هدفًا خلال مشاركته في أربع نسخ من كأس العالم، بين 2002 و2014.

وإلى جانب كلوزه، فإن الألمان يملكون مجموعة من بين أبرز الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم، مثل جيرد مولر، ويورجن كلينسمان، وهيلموت ران، الذين يملكون بالفعل مراكز مميزة في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال.

وبالطبع لا يجب أن ننسى التواجد البرازيلي المميز في هذه القائمة، حيث يتواجد الأسطورة رونالدو في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، فيما يحتل "الجوهرة السوداء" بيليه المركز الخامس برصيد 12 هدفًا.

وبالتأكيد ستكون بطولة كأس العالم 2022 فرصة إضافية أمام توماس مولر في محاولة التقدم أكثر في القائمة، بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف خلال مونديال 2018.

كم هدفًا يحتاج توماس مولر ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم؟

كونه الأقرب من بين جميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 للتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، فإن مولر، البالغ من العمر 33 عامًا، قد يخوض آخر مونديال في مسيرته.

وكونه تمكن من تسجيل عشرة أهداف خلال مشاركته في ثلاث نسخ من كأس العالم، فإن توماس مولر يحتاج إلى ستة أهداف خلال مونديال قطر لمعادلة رقم ميروسلاف كلوزه.

البطولةعدد الأهداف
كأس العالم 20105 أهداف
كأس العالم 20145 أهداف
كأس العالم 2018لم يسجل

سجل الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم

الترتيباللاعبالمنتخبعدد الأهداف
1ميروسلاف كلوزهألمانيا16 هدفًا
2رونالدوالبرازيل15 هدفًا
3جيرد مولرألمانيا الغربية14 هدفًا
4جوست فونتينفرنسا13 هدفًا
5بيليهالبرازيل12 هدفًا
=6ساندور كوتشيسالمجر11 هدفًا
=6يورجن كلينسمانألمانيا11 هدفًا
=8هيلموت رانألمانيا الغربية10 أهداف
=8جاري لينيكر إنجلترا10 أهداف
=8جابرييل باتيستوتاالأرجنتين10 أهداف
=8توفيلو كوبيلاسبيرو10 أهداف
=8توماس مولرألمانيا10 أهداف
=8جزيجوز لاتوبولندا10 أهداف

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