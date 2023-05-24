كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-2023 بعد الفوز على الباطن؟

مصعب صلاح
Ittihad Wahda SPL 09.04.2023Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالإتحادالنصر

كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

اقترب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب، إذ لم يحقق اللقب منذ موسم 2008-2009.

ونجح الاتحاد في التغلب على الباطن بينما قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر لعودة تاريخية ضد الشباب وقلب الطاولة بالفوز 3-2 رغم التأخر بهدفين دون رد

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.


جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الاتحاد2820625513+4266
2النصر2819635917+4263
3الشباب2816575329+2453
4الهلال2815854827+2153
5التعاون2814774033+749
6الفتح28133124739+842
7ضمك2898113138-735
8الطائي28104144045-534
9الرائد2896133946-733
10الاتفاق2896132535-1033
11أبها28103153246-1433
12الفيحاء2879123040-1030
13الوحدة2878132441-1729
14الخليج2883172743-1627
15العدالة2876152852-2427
16الباطن2854192458-3419


متى ينتهي دوري روشن السعودي 2023؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 26 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك أربع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

كم نقطة يحتاجها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2023؟

الاتحاد يتفوق بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وذلك بعد انتهاء الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري بصورة نهائية بغض النظر عن نتيجة مباراة النصر، أي أن الاتحاد بحاجة إلى 3 نقاط فقط من أصل 6 متبقية لحصد اللقب.

وفي حال تساوي الاتحاد مع النصر فإن العميد يحقق اللقب لأن المواجهات المباشرة لصالحه.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
26الاتحاد - أبها

الإثنين 8 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر

0-4الجوهرة المشعة
27الهلال - الاتحادالإثنين 15 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر		2-2الأمير فيصل بن فهد
28الاتحاد - الباطنالسبت 20 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر		0-1الجوهرة المشعة
29الفيحاء - الاتحادالجمعة 26 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة المجمعة الرياضية
30الاتحاد - الطائيالأربعاء 31 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الجوهرة المشعة

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

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  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
743487 الأصوات
  • عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في كامل المسابقة
  • الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.
  • الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.