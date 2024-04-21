كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 2023-2024؟

أصبح ريال مدريد الأقرب للفوز بالدوري الإسباني موسم 2023-2024، فكم نقطة يحتاج لها لحصد اللقب؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني يشهد صراعًا محتدمًا بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه، بينما يريد الفريق الملكي إعادة اللقب المحبب إلى جماهيره لخزائنه من جديد.

وبعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو، أصبح الفارق 11 نقطة لصالح الملكي مما جعله الأقرب لحصد اللقب خلال الموسم الجاري، وصعوبة لحاق النادي الكتالوني به.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، وكم نقطة يحتاج لها ريال مدريد لحصد البطولة.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 32 25 6 1 70 22 48 81 2 برشلونة 32 21 7 4 64 37 27 70 3 جيرونا 32 21 5 6 67 40 27 68 4 أتلتيكو مدريد 32 19 4 9 59 38 21 61 5 أتلتيك بيلباو 32 16 10 6 52 30 22 58 6 ريال سوسييداد 32 13 12 7 46 34 12 51 7 ريال بيتيس 32 12 12 8 40 38 2 48 8 فالنسيا 32 13 8 11 35 34 1 47 9 فياريال 32 11 9 12 51 55 -4 42 10 خيتافي 32 9 13 10 38 44 -6 40 11 أوساسونا 32 11 6 15 37 46 -9 39 12 لاس بالماس 32 10 7 15 30 39 -9 37 13 ديبورتيفو ألافيس 32 9 8 15 28 38 -10 35 14 إشبيلية 31 8 10 13 39 44 -5 34 15 رايو فاييكانو 32 7 13 12 27 39 -12 34 16 ريال مايوركا 31 6 13 12 25 36 -11 31 17 سيلتا فيجو 32 7 10 15 37 47 -10 31 18 قادش 32 4 13 15 22 45 -23 25 19 غرناطة 32 3 9 20 33 61 -28 18 20 ألميريا 32 1 11 20 31 64 -33 14

متي ينتهي الدوري الإسباني 2023-2024؟

يضم الدوري الإسباني 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة الليجا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 26 مايو 2024.

ما مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023 - 2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 30 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأحد 31 مارس 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 سانتياجو برنابيو 31 مايوركا - ريال مدريد السبت 13 أبريل 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-0 إيبيروستار 32 ريال مدريد - برشلونة الأحد 21 أبريل 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-3 سانتياجو برنابيو 33 ريال سوسييداد - ريال مدريد الجمعة 26 أبريل 2024

22:00 مصر والسعودية - أنويتا 34 ريال مدريد - قادش الثلاثاء 4 مايو 2024

17:15 مصر والسعودية - سانتياجو برنابيو 35 غرناطة - ريال مدريد 12 مايو 2024 - لوس كارمينيس 36 ريال مدريد - ألافيش 15 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو 37 فياريال - ريال مدريد 19 مايو 2024 - لا سيراميكا 38 ريال مدريد - ريال بيتيس 26 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 2023-2024؟

ريال مدريد يحتاج للفوز في 3 مباريات فقط لحصد لقب الدوري الإسباني دون النظر لنتائج برشلونة.

كما يمكن أن يتعادل الملكي في مباراتين ويفوز في مباراتين لحصد البطولة أيضًا.

وفي حال حقق ريال مدريد الفوز بصورة متتالية، فهذا يعني تحقيقه اللقب في الجولة 35 ضد غرناطة.

كيف يحسم الدوري الإسباني في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإسباني، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب: