حقق برشلونة بطولة الدوري الإسباني لآخر مرة في موسم 2018-2019 والآن بات قاب قوسين أو أدنى من العودة للتتويج.

أصبحنا الآن في الثلث الأخير من الموسم الكروي في الدوريات الخمسة الكبرى، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن أبطال هذه الدوريات.

الدوري الإسباني يدخل رمقه الأخير، وبرشلونة على أعتاب التتويج بلقب غالٍ للغاية، وهو الذي غاب عن التتويج لمدة 3 سنوات.

برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد قطع شوطًا نحو التتويج باللقب بإيصال الفارق لـ 12 نقطة، ولكن التحدي هو الوصول للجولة الأخيرة متقدمًا على منافسيه.

في السطور التالية نستعرض لكم كم عدد النقاط التي تتبقى لبرشلونة كي يتوج بلقب الدوري الإسباني 2022-23.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 26 22 2 2 49 9 +40 68 2 ريال مدريد 26 17 5 4 51 21 +30 56 3 أتلتيكو مدريد 26 15 6 5 42 19 +23 51 4 ريال سوسييداد 26 14 6 6 35 24 +11 48 5 ريال بيتيس 26 13 6 7 34 26 +8 45 6 فياريال 26 12 5 9 32 24 +8 41 7 أتلتيك بيلباو 26 10 6 10 36 28 +8 36 8 رايو فاييكانو 26 9 9 8 31 30 +1 36 9 أوساسونا 26 9 7 10 22 27 -5 34 10 سيلتا فيجو 26 9 7 10 32 35 -3 34 11 مايوركا 26 9 5 12 22 27 -5 32 12 جيرونا 26 8 7 11 40 41 -1 31 13 خيتافي 26 7 8 11 27 34 -7 29 14 إشبيلية 26 7 7 12 29 42 -13 28 15 قادش 26 6 10 10 21 38 -17 28 16 بلد الوليد 26 8 4 14 20 38 -18 28 17 إسبانيول 26 6 9 11 32 42 -10 27 18 فالنسيا 26 7 5 14 28 31 -3 26 19 ألميريا 26 7 5 14 30 45 -15 26 20 إلتشي 26 2 7 17 19 51 -32 13

كم نقطة يحتاجها برشلونة للفوز بالدوري الإسباني 2022-23؟

يحتاج برشلونة إلى الوصول للنقطة رقم 93 من أجل ضمان الحصول على لقب الدوري الإسباني 2022-23 دون الالتفات لنتائج المنافسين.

في الوقت الراهن يملك برشلونة 68 نقطة جمعها من 26 مباراة بواقع 22 فوزًا وهزيمتين وتعادلين.

يحتاج برشلونة إلى تحصيل 25 نقطة فأكثر في المواجهات اللاحقة كي يضمن الفوز بالليجا دون الالتفات لنتائج المنافسين أو انتظار تعثرهم.

هذا يعني أن برشلونة لابد أن يفوز في 9 مباريات من أصل 12 مباراة متبقية له في الليجا، أو أن يفوز في 8 ويتعادل في 1 حتى لو فاز ريال مدريد منافسه المباشر في كل مبارياته الـ 12.

متى كان آخر لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني؟

آخر لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني كان في موسم 2018-2019 أي أنه غاب عن التتويج في 3 نسخ، فاز ريال مدريد منها بنسختين، بينما حصل أتلتيكو مدريد على لقب.

ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-23؟

تتبقى لبرشلونة 12 مباراة في الدوري الإسباني 2022-23، نستعرضها في الجدول التالي:-

المباراة الموعد النتيجة الملعب إلتشي - برشلونة السبت 1 أبريل 2023 - مانويل مارتينيز فاليرو برشلونة - جيرونا الإثنين 10 أبريل 2023 - سبوتيفاي كامب نو خيتافي - برشلونة الأحد 16 أبريل 2023 - كولوسيوم ألفونسو بيريث برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 23 أبريل 2023 - سبوتيفاي كامب نو رايو فاييكانو - برشلونة الأربعاء 26 أبريل 2023 - دي فاييكاس برشلونة - ريال بيتيس الأحد 30 أبريل 2023 - سبوتيفاي كامب نو برشلونة - أوساسونا الأربعاء 3 مايو 2023 - سبوتيفاي كامب نو إسبانيول - برشلونة الأحد 14 مايو 2023 - باور 8 برشلونة.- ريال سوسييداد الأحد 21 مايو 2023 - سبوتيفاي كامب نو بلد الوليد - برشلونة الأربعاء 24 مايو 2023 - خوسيه ثوريا برشلونة - مايوركا الأحد 28 مايو 2023 - سبوتيفاي كامب نو سيلتا فيجو - برشلونة الأحد 4 يونيو 2023 - بالايدوس

(المباراة - الموعد - الملعب - النتيجة)