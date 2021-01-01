كم عدد بطولات منتخب مصر في كأس العرب؟

لا شك أن المنتخب المصري هو أحد أهم المنتخبات العربية على الإطلاق فما يمتلكه من تاريخ طويل، فكم مرة فاز منتخب مصر بكأس العرب وما هو تاريخ مشاركاته؟

تعود البطولة العربية من جديد بشكلٍ مغاير وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نهاية 2021، حيث تقام في ديسمبر من العام الحالي في قطر.

ستكون هذه النسخة العاشرة من البطولة، ويشارك فيها 23 فريقًا من دورها التمهيدي، أما دور المجموعات فستبدأ 9 منتخبات منافستها من خلاله، وسيلحق بهم 7 منتخبات، ليكملوا النصاب بـ16 منتخبًا تم توزيعهم بالفعل على 4 مجموعات.

جاء المنتخب المصري في الترتيب الرابع عربيًا و 46 عالميًا في تصنيف الفيفا، وبذلك سيبدأ كأس العرب 2021 من دور المجموعات، في مجموعة يتواجد بها المنتخب الجزائري وسيلحق بها الفائز من لبنان وجيبوتي والفائز من ليبيا والسودان.

جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2021

وقبل انطلاق البطولة العربية 2021، نتعرف معًا على تاريخ مشاركات مصر في المسابقة.

كم عدد بطولات منتخب مصر في كأس العرب؟

رغم التاريخ الطويل للمنتخب المصري في دوري أبطال إفريقيا التي يعد البطل التاريخي لها برصيد 7 ألقاب، إلا أنه لا يملك الكثير من الألقاب في كأس العرب.

فازت مصر بالبطولة العربية في مناسبة واحدة فقط، كانت في نسخة 1992 التي أقيمت على أرضه وبين جماهيره، وحينها تأهل كمتصدر عن مجموعته على حساب الكويت والأردن، ثم تخطى سوريا في نصف النهائي وفاز على المنتخب السعودي في النهائي.

اللقب عدد مرات تحقيقه كأس العرب 1 (1992)

ما هو تاريخ مشاركات مصر في كأس العرب؟

بدأت البطولة العربية في عام 1963 في لبنان، وتغيب المنتخب المصري عن أول 4 نسخ لها.

كانت المشاركة الأولى لمصر في كأس العرب في نسخة الأردن 1988، وفي ظهوره الأول وصل لنصف النهائي وخرج من المنتخب السوري بركلات الترجيح.

المشاركة الثانية للفراعنة كانت في البطولة التي أقيمت على أرضه وفاز بها في 1992، وبعد أن غابت البطولة 6 سنوات عادت في 1998 بتواجد منتخب مصر، لكن بمنتخب تحت 21 عامًا الذي خرج من دور المجموعات.

شارك المنتخب الأولمبي المصري في النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2012، ومن جديد خرج من الدور الأول بعد أن حل ثالثًا في المجموعة الثالثة التي تأهل عنها العراق، وتواجد بها أيضًا منتخبا السودان ولبنان.