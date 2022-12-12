كم مرة فازت الأرجنتين بكأس العالم؟ ومتى حصل راقصو التانجو على المونديال لأول مرة؟

تعرف على عدد مرات فوز الأرجنتين بكأس العالم، ومتى كانت المرة الأولى التي تحصل فيها على المونديال...

يقدم منتخب الأرجنتين، في السنوات الأخيرة مستويات مميزة للغاية أعادته إلى المكانة التي يستحقها، وأصبح واحدًا من المرشحين بقوة للفوز بالبطولات التي يشارك بها، وعلى رأسها كأس العالم.

وتطمح كتيبة المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، إلى تحقيق اللقب الأغلى في كرة القدم، ومعانقة الذهب والفوز بالمونديال، لإسعاد جماهيرهم المتعطشة لتلك البطولة منذ سنوات.

ويسير راقصو التانجو بشكل جيد، في مونديال قطر 2022، إذ وصل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ منتخب الأرجنتين في كأس العالم، وكم مرة حقق راقصو التانجو اللقب.

ما هو تاريخ الأرجنتين في كأس العالم؟

بدأت رحلة الأرجنتين مع المونديال، منذ النسخة الأولى والتي كانت في أوروجواي عام 1930، وحينها حصل المنتخب الأرجنتيني على المركز الثاني، على حساب أوروجواي المستضيف.

ولكن في النسخة التالية، أخفق منتخب الأرجنتين وودع البطولة مبكرًا منذ الدور الأول بعد خسارته من السويد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ أن البطولة حينها كانت تلعب بنظام خروج المغلوب.

وانقطع المنتخب الأرجنتيني عن المونديال منذ نسخة 1938، وحتى عاد بعدها بـ 20 عامًا في السويد، ليودع البطولة من دور المجموعات، وتكرر الأمر نفسه في نسخة 1962.

ولكن عندما استضافت إنجلترا البطولة في عام 1966، ظهر راقصو التانجو بشكل مميز وبلغوا ربع نهائي البطولة، ولكن المنتخب الأرجنتيني فشل في التأهل إلى نسخة 1970، قبل يشارك في نسخة 1974 والتي استضافتها ألمانيا الغربية، وخرج التانجو من الجولة الثانية.

وللمرة الأولى تنظم الأرجنتين بطولة كأس العالم، في النسخة الحادية عشر والتي كانت في عام 1978، وحينها ابتسم الحظ لأصحاب الأرض وحققوا اللقب للمرة الأولى في تاريخهم.

وتراجع أداء الأرجنتين في النسخة التالية التي استضافتها إسبانيا وودعها المنتخب الأرجنتيني من الجولة الثانية، ولكن سرعان ما صحح راقصو التانجو المسار، وعادوا إلى منصات التتويج في 1986 بقيادة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا وفازوا على ألمانيا الغربية في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي النسخة التالية ثأر منتخب ألمانيا الغربية من الأرجنتين في النهائي، وفاز باللقب بهدف دون رد في المباراة النهائية، وحصل المنتخب الأرجنتيني على وصيف للمرة الثانية في تاريخه.

وفي النسخ التالية فشل المنتخب الأرجنتيني في عبور دور ربع النهائي، حتى جاءت نسخة 2014 التي استضافتها البرازيل، وكانت الأرجنتين قريبة من الحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخها، حتى سجل ماريو جوتزه هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الثاني لتفوز ألمانيا باللقب.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها روسيا، ودع راقصو التانجو المسابقة من دور الـ 16، بعد الخسارة من فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

تاريخ الأرجنتين في كأس العالم: