كم عدد بطولات نادي النصر السعودي طوال تاريخه؟

يفخر عشاقه أيضاً بـ القاري كونه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة

يبقى نادي النصر السعودي واحدًا من أهم وأبرز الأندية السعودية، وكذلك على الصعيدين الخليجي والعربي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يمتلك النادي الذي تأسس على يد مجموعة شباب في مدينة الرياض يقودهم زيد بن مطلق الجبعاء وشقيقه حسين بدعم من شقيقهم الأكبر محمد الجبعاء يرحمهم الله جميعاً .

الفريق النصراوي الذي تأسس في الرابع والعشرين من أكتوبر 1955، مر عليه العديد من الأجيال التي حققت الإنجازات والبطولات، ويعد جيل الثمانينات وأوائل التسعينات هو الجيل الذهبي للعالمي بقيادة ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي.

و يُلقبْ الفريق من قبل مشجعيه بـالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية كرة القدم بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998، وقد حصد على جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة.

كما يفخر عشاقه أيضاً بـ القاري كونه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتعد فترة الستينات البداية الحقيقة للنادي في حصد البطولات النصراوية وفي منتصف السبعينات حقق النصر أول بطولة دوري تقام على مستوى المملكة، واحتكر النصر جميع بطولات المملكة لثلاث سنوات متتالية من 74 إلى 76 ميلادية.

وخلال التسعينيات انتقل النصر من البطولات المحلية إلى البطولات القارية حيث فاز ببطولة كأس الخليج مرتان وبطولة كأس الأندية الآسيوية مرة وبطولة كأس السوبر الآسيوية مرة. كما مثل النصر القارة الآسيوية في أول كأس عالم للأندية في عام 2000م.

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وعلى مدار التاريخ قدم نادي النصر العديد من اللاعبين الكبار أمثال ماجد عبد الله وسالم مروان وناصر الجوهر ويوسف خميس ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي ومرحوم المرحوم وتوفيق المقرن ومبروك التركي وصالح المطلق.

ونستعرض لكم فيما يلي البطولات التي حققها نادي النصر على جميع الأصعدة :

الدوري السعودي بجميع المسميات :

البطل 8 مرات خلال مواسم : 1979–80، 1980–81، 1988–89،1993–94،1994–95، 2013–14،2014–15،2018–19.

الوصيف 5 مرات خلال مواسم : 1976–77، 1977–78، 1978–79، 1990–91، 2000–01

كأس الملك

الأول البطل (6): مواسم : 1974، 1976، 1981، 1986، 1987، 1990.

الثاني المركز الثاني (7): 1967، 1971، 1973، 1989، 2012، 2015، 2016.

كأس ولي العهد

الأول البطل (3): مواسم : 1973، 1974، 2014.

الثاني المركز الثاني (4): 1991، 1996، 2013، 2016

كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل):

الأول البطل (3): مواسم : 1975، 1997، 2007.

الثاني المركز الثاني (3): 1993، 2000، 2008.

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كأس السوبر السعودي

الأول البطل (0):

الثاني المركز الثاني (2): 2014، 2015.

بطولات آسيا

بطولات آسيوية للأندية على المستوى القاري نظمت من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :

كأس الكؤوس الآسيوية

الأول البطل (1): مواسم : 1997

الثاني المركز الثاني (1):1991

كأس السوبر الآسيوي

الأول البطل (1) :موسم: 1998

الثاني المركز الثاني (0):

البطولات العربية

بطولات عربية للأندية على المستوى الإقليمي نظمت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي :

كأس الخليج العربي للأندية

الأول البطل (2): مواسم : 1996، 1997

الثاني المركز الثاني (1): 2008