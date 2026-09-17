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messi(C)Getty Images
أحمد الغنام

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

ليونيل ميسي
الأرجنتين
برشلونة
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
كوبا أمريكا
كأس العالم
دوري أبطال أوروبا
السوبر الأوروبي
كأس العالم للأندية
السوبر الإسباني
كأس ملك إسبانيا
كأس فرنسا
كأس العالم للشباب
الألعاب الأولمبية الصيفية

تعرف على كل البطولات التي حققها ليونيل ميسي خلال مسيرته الطويلة مع منتخب الأرجنتين وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون شك واحدًا من بين أهم وأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ميسي وخلال مسيرته الطويلة حقق العديد من البطولات، خاصة مع قيادة الجيل الذهبي في نادي برشلونة الإسباني للسيطرة التامة على صورة المنافسة محليًا.

وعلى الصعيدين الأوروبي والعالمي، فإن ميسي مع برشلونة حقق العديد أيضًا من البطولات.

ميسي حقق خلال مسيرته على مستوى الأندية 43 لقبًا، بالإضافة إلى ألقاب مع منتخب الأرجنتين، سواء على مستوى الشباب أو الفريق الأول.

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كم عدد بطولات ميسي مع برشلونة؟

بدأ ميسي مسيرته مع برشلونة في أكاديمية برشلونة عام 2000، بعد انضمامه من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وتم تصعيد ميسي إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2004 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 2021.

وعلى مدار ذلك التاريخ الطويل، حقق ميسي كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، بحصد لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

البطولة

مرات التتويج

سنوات التتويج

الدوري الإسباني

10

2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19

كأس ملك إسبانيا

7

2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21

السوبر الإسباني

8

2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19

دوري أبطال أوروبا

4

2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15

كأس السوبر الأوروبي

3

2009, 2011, 2015

كأس العالم للأندية

3

2009, 2011, 2015

الإجمالي

35

كم عدد بطولات ميسي مع باريس سان جيرمان؟

حقق ليونيل ميسي لقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان بجانب التتويج بالسوبر.

ويمتلك ميسي 10 دوري إسباني قبل تحقيق الدوري الفرنسي ليصبح لديه 12 بطولة دوري في تاريخه متجاوزًا بول سكولز وعلى بعد مرة واحدة ليعادل سجل ريان جيجز صاحب الـ13 لقبًا للدوري.

البطولة

مرات التتويج

سنوات التتويج

الدوري الفرنسي

2

2021-2022, 2022-2023

كأس الأبطال الفرنسي (السوبر الفرنسي)

1

2022

الإجمالي

3

كم عدد بطولات ميسي مع إنتر ميامي؟

واستطاع ليونيل ميسي تحقيق بطولة جديدة مع إنتر ميامي بعد سبع مباريات فقط بالتتويج بلقب كأس الدوريات الأمريكية، وهو أول لقب في تاريخ فريق ديفيد بيكهام.

البطولة

مرات التتويج

سنوات التتويج

كأس الدوريات الأمريكية

1

2023

درع المشجعين

1

2024

كأس المنطقة الشرقية

1

2025

الدوري الأمريكي

1

2025

كأس البطولة

1

2026

الإجمالي

5

كم عدد بطولات ميسي مع الأرجنتين؟

كانت مسيرة ميسي مع الأرجنتين مخيبة لللآمال في البداية لكنّه عاد وقلت الطاولة.

ميسي مع الأرجنتين تمكن من تحقيق لقب كأس العالم تحت 20 عامًا في 2005، كما حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008.

وكان ميسي على مقربة من تحقيق لقب كأس العالم 2014، قبل أن يخسر منتخب الأرجنتين النهائي أمام ألمانيا.

أما على مستوى بطولة كوبا أمريكا، فقد اكتفى بالوصافة في 2007 و2015 و2016.

ولكن جاءت 2021 ليحقق بعدها ميسي لقب كوبا أمريكا، ثم فيناليسيما وكأس العالم في العام التالي، وفاز بكوبا أمريكا مرة أخرى في 2024.

البطولة

مرات التتويج

سنوات التتويج

كأس العالم

1

2022

كوبا أمريكا

2

2021, 2024

كأس العالم للشباب

1

2005

الأولمبياد

1

2008

فيناليسيما

1

2022

الإجمالي

6

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

البطولة

مرات التتويج

سنوات التتويج

الدوري الإسباني

10

2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19

الدوري الفرنسي

2

2021-2022, 2022-2023

كأس ملك إسبانيا

7

2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21

السوبر الإسباني

8

2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19

السوبر الفرنسي

1

2022

كأس الدوريات الأمريكية

1

2023

درع المشجعين

1

2024

دوري المنطقة الشرقية الأمريكية

1

2025

الدوري الأمريكي

1

2025

كأس البطولة

1

2026

دوري أبطال أوروبا

4

2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15

كأس السوبر الأوروبي

3

2009, 2011, 2015

كأس العالم للأندية

3

2009, 2011, 2015

كأس العالم للشباب

1

2005

الأولمبياد

1

2008

كوبا أمريكا

2

2021, 2024

فيناليسيما

1

2022

كأس العالم

1

2022

الإجمالي

49

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