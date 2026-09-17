كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون شك واحدًا من بين أهم وأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ميسي وخلال مسيرته الطويلة حقق العديد من البطولات، خاصة مع قيادة الجيل الذهبي في نادي برشلونة الإسباني للسيطرة التامة على صورة المنافسة محليًا.

وعلى الصعيدين الأوروبي والعالمي، فإن ميسي مع برشلونة حقق العديد أيضًا من البطولات.

ميسي حقق خلال مسيرته على مستوى الأندية 43 لقبًا، بالإضافة إلى ألقاب مع منتخب الأرجنتين، سواء على مستوى الشباب أو الفريق الأول.

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كم عدد بطولات ميسي مع برشلونة؟

بدأ ميسي مسيرته مع برشلونة في أكاديمية برشلونة عام 2000، بعد انضمامه من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وتم تصعيد ميسي إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2004 واستمر مع النادي الكتالوني حتى 2021.

وعلى مدار ذلك التاريخ الطويل، حقق ميسي كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، بحصد لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

البطولة مرات التتويج سنوات التتويج الدوري الإسباني 10 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 كأس ملك إسبانيا 7 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21 السوبر الإسباني 8 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19 دوري أبطال أوروبا 4 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15 كأس السوبر الأوروبي 3 2009, 2011, 2015 كأس العالم للأندية 3 2009, 2011, 2015 الإجمالي 35

كم عدد بطولات ميسي مع باريس سان جيرمان؟

حقق ليونيل ميسي لقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان بجانب التتويج بالسوبر.

ويمتلك ميسي 10 دوري إسباني قبل تحقيق الدوري الفرنسي ليصبح لديه 12 بطولة دوري في تاريخه متجاوزًا بول سكولز وعلى بعد مرة واحدة ليعادل سجل ريان جيجز صاحب الـ13 لقبًا للدوري.

البطولة مرات التتويج سنوات التتويج الدوري الفرنسي 2 2021-2022, 2022-2023 كأس الأبطال الفرنسي (السوبر الفرنسي) 1 2022 الإجمالي 3

كم عدد بطولات ميسي مع إنتر ميامي؟

واستطاع ليونيل ميسي تحقيق بطولة جديدة مع إنتر ميامي بعد سبع مباريات فقط بالتتويج بلقب كأس الدوريات الأمريكية، وهو أول لقب في تاريخ فريق ديفيد بيكهام.

البطولة مرات التتويج سنوات التتويج كأس الدوريات الأمريكية 1 2023 درع المشجعين 1 2024 كأس المنطقة الشرقية 1 2025 الدوري الأمريكي 1 2025 كأس البطولة 1 2026 الإجمالي 5

كم عدد بطولات ميسي مع الأرجنتين؟

كانت مسيرة ميسي مع الأرجنتين مخيبة لللآمال في البداية لكنّه عاد وقلت الطاولة.

ميسي مع الأرجنتين تمكن من تحقيق لقب كأس العالم تحت 20 عامًا في 2005، كما حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2008.

وكان ميسي على مقربة من تحقيق لقب كأس العالم 2014، قبل أن يخسر منتخب الأرجنتين النهائي أمام ألمانيا.

أما على مستوى بطولة كوبا أمريكا، فقد اكتفى بالوصافة في 2007 و2015 و2016.

ولكن جاءت 2021 ليحقق بعدها ميسي لقب كوبا أمريكا، ثم فيناليسيما وكأس العالم في العام التالي، وفاز بكوبا أمريكا مرة أخرى في 2024.

البطولة مرات التتويج سنوات التتويج كأس العالم 1 2022 كوبا أمريكا 2 2021, 2024 كأس العالم للشباب 1 2005 الأولمبياد 1 2008 فيناليسيما 1 2022 الإجمالي 6

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟