كم عدد بطولات مانشستر سيتي طوال تاريخه؟

بلال محمد
FA Cup 2023 Finale Manchester City HaalandGetty Images
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شهدت السنوات الأخيرة تحقيق مانشستر سيتي العديد من الألقاب بعد غياب، فما هو عدد بطولات الفريق السماوي منذ تأسيسه؟

في السنوات الأخيرة أصبح مانشستر سيتي واحدًا من أقوى الفرق الأوروبية والإنجليزية، وأصبحت مشاهدته على منصات التتويج أمرًا معتادًا.

واعتلى مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة كافة منصات التتويج، ولكن ينقصه فقط معانقة ذات الإذنين والبطولات الأوروبية المختلفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد بطولات مانشستر سيتي عبر تاريخه.

كم عدد بطولات مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي؟

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تسع مرات، آخرها كان موسم 2022-23، وكانت المرة الأولى في موسم 1937-38

كم عدد بطولات مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي؟

يمتلك مانشستر سيتي في دولاب بطولاته سبعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأولى كانت في موسم 1903-04، والأخيرة كانت في موسم 2022-23 على حساب مانشستر يونايتد وحينها فاز بالمباراة بهدفين مقابل هدف.

البطولةعدد مرات الفوز
الدوري الإنجليزي9 مرات
كأس الاتحاد الإنجليزي7 مرات
كأس الرابطة8 مرات
كأس الدرع الخيرية7 مرات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
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