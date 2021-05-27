كم عدد بطولات كأس السوبر الإفريقي التي حققها الأهلي؟

تعرف على تاريخ الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر الإفريقي قبل مواجهة نهضة بركان في نسخة 2021، وكم عدد المشاركات والألقاب التي حققها الأحمر؟

يُصنف الأهلي المصري باعتباره نادي القرن الإفريقي، وبعد غياب دام 8 سنوات عن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، استطاع أخيرًا الظفر بهذا اللقب الغالي في نسخة 2019-20 على حساب مواطنه الزمالك.

ونتيجة للفوز بدرع دوري الأبطال، أصبح لزامًا على المارد الأحمر المشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والتي يتواجه فيها مع بطل ثاني البطولات الإفريقية أهمية، الكونفدرالية.

على هذا الأساس، سيضرب الأهلي موعدًا قويًا مع نهضة بركان، الذي حقق لقب الكونفدرالية بعد التغلب على نادي مصري وهو بيراميدز، بعد عام وحيد من خسارة اللقب على لقب مصري آخر وهو الزمالك.

لكن ما هو تاريخ الأهلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي؟ الحقيقة أن النادي الأحمر شارك مرارًا وتكرارًا ولديه تاريخ طويل جدًا في هذه المنافسة.

المتعة والذهب .. لماذا لم يقدم موسيماني المطلوب منه مع الأهلي؟

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا كل ما يخص مشاركات الأهلي السابقة في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

كم عدد مشاركات الأهلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي؟

شارك الأهلي على مدار تاريخه 8 مرات في بطولة كأس السوبر الإفريقي، ويعد صاحب الرقم القياسي بعدد التتويجات بهذا اللقب.

المشاركة الأولى للنادي الأحمر كانت عام 1994 بمواجهة الزمالك في جنوب إفريقيا، وحينها تلقى الأهلي الهزيمة بقذيفة أيمن منصور الشهيرة.

أما آخر المشاركات فكانت في عام 2015، وللمصادفة فأيضًا تلقى الأهلي الهزيمة من وفاق سطيف، ولكنه هنا شارك بصفته بطلًا للكونفدرالية لا دوري الأبطال.

مشاركات الأهلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي

المباراة النتيجة الأهلي - الزمالك (1994) 1-0 الأهلي - كايزر تشيفز (2002) 1-4 الأهلي - الجيش الملكي (2006) 0-0 (2-4) الأهلي - النجم الساحلي (2007) 0-0 (4-5) الأهلي - ليوباردز (2013) 1-2 الأهلي - الصفاقسي (2014) 2-3 الأهلي - وفاق سطيف (2015) 1-1 (6-5)

كم عدد المرات التي حقق فيها الأهلي كأس السوبر الإفريقي؟

إن كان اللقاء الأول والأخير للأهلي في كأس السوبر الإفريقي قد حملا هزيمتين، فالواقع أن الأهلي هو الأكثر تتويجًا بهذا اللقب بتحقيقه في 6 مناسبات من 8 مشاركات .

المرة الأولى التي ظفر خلالها الأهلي بهذا اللقب كانت عام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ثم حقق ثاني بطولاته على يد الجيش الملكي المغربي عام 2006.

أما اللقب الثالث فكان في عام 2007 على حساب النجم الساحلي التونسي، ثم فاز الأهلي في 2013 على ليوباردز الكونغولي، وفي 2014 على الصفاقسي التونسي..

وكانت المشاركة الأخيرة في 2015 وشهدت خسارة اللقب بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف الجزائري.

عدد المرات التي حقق فيها الأهلي كأس السوبر الإفريقي