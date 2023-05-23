كم عدد بطولات الأهلي السعودي طوال تاريخه؟

لا شك أن نادي الأهلي هو أحد أكبر الأندية في السعودية والوطن العربي ككل، ويمتلك شعبية كبيرة بما حققه من إنجازات على مدى تاريخه، فكم عدد بطولات الأهلي؟

تأسس نادي الأهلي السعودي عام 1937 ويعتبر من أقدم الأندية السعودية، ويقع في مدينة جدة ويعتبر من أكثر الأندية حصدًا للبطولات

نادي الأهلي هو أحد قطبي مدينة جدة كما ذكرنا، ولديه تاريخ طويل من الصراع مع القطب الثاني والغريم التقليدي الاتحاد، سواءً على مستوى الفوز بالديربي أو عدد البطولات أو غير ذلك، فكم عدد بطولات الأهلي ؟

متى تأسس نادي الاتحاد؟ وكم عدد بطولاته؟

كم عدد بطولات الأهلي السعودي؟

تبلغ عدد بطولات الأهلي السعودي الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 32 بطولة بين محلية وقارية.

ويُعد نادي الهلال من أبرز الأندية السعودية و صاحب انتصارات كثيرة على المستوى المحلي سواءً في بطولة الدوري السعودي أو في بطولة الكأس، فهو من أكثر الأندية تحقيقاً للدوري حيث فاز به 3 مرات، كما فاز أيضاً ببطولة كأس الملك 13 مرة، وحصل على كأس ولي العهد 6 مرات، وفاز بكأس الاتحاد السعودي 3 مرات، وكأس السوبر السعودي مرة.

ويلقب الأهلي بالقلعة والإمبراطور والراقي ويمتلك قاعدة جماهيرة ضخمة تضعه بين الكبار في السعودية، كما أنّه الفريق الوحيد في السعودية الذي جمع بين الدوري والكأس والسوبر وفاز بالثلاثية في عام واحد وكان ذلك في 2016.

بطولات الأهلي السعودي عبر التاريخ: