كم عدد أهداف هاري كين مع إنجلترا ؟ السجل الكامل لنجم الأسود الثلاثة في كأس العالم، اليورو والوديات الدولية

مهاجم بايرن ميونخ هو هداف منتخب إنجلترا التاريخي
هاري كين هو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بعدما تجاوز واين روني.
مهاجم بايرن ميونخ يُواصل إحراز الأهداف منذ أحرز هدفه الأول في مباراته الدولية الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة وكانت أمام ليتوانيا في مارس 2015.
منذ ذلك الوقت، قاد كين هجوم إنجلترا وساعدهم في الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي يورو 2020.
تُرى كم عدد أهداف كين مع إنجلترا، وأي بطولة شهدت العدد الأكبر من أهدافه؟ ومن هم ضحاياه المفضلين من المنتخبات الأخرى؟
دعونا نُلقي نظرة على سجل الهداف القناص على المستوى الدولي.
مجموع أهداف كين مع منتخب إنجلترا
البطولة
مباريات
أهداف
كأس العالم
18
14
اليورو
18
7
تصفيات كأس العالم
22
25
تصفيات اليورو
21
23
دوري الأمم الأوروبية
29
14
المباريات الودية الدولية
19
10
الإجمالي
127
93
كم عدد أهداف كين في كأس العالم؟
النسخة
مباريات
أهداف
كأس العالم 2018
6
6
كأس العالم 2022
5
2
كأس العالم 2026
7
6
الإجمالي
18
14
أهداف كين في بطولات اليورو
النسخة
مباريات
أهداف
يورو 2016
4
0
يورو 2020
7
4
يورو 2024
6
3
الإجمالي
17
7
أهداف تصفيات كأس العالم
النسخة
أهداف
تصفيات كأس العالم 2018
5
تصفيات كأس العالم 2022
12
تصفيات كأس العالم 2026
8
الإجمالي
25
أهداف كين في مباريات إنجلترا الودية
ضحايا كين المفضلون لاستقبال أهدافه
مباريات
أهداف
ألبانيا
7
كرواتيا
6
التشيك
5
سان مارينو
5
بلغاريا
4
ألمانيا
4
مونتينيجرو
4
بنما
4
مالطا
4
عرض ملف تعريف المؤلف
كنت أحد مؤسسي النسخة العربية لموقع جول عام 2008، وذلك بعد تجربة طويلة في المنتديات، الأب الروحي لمنصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع والصحف، والتي كانت بجانب عملي في مجال الصيدلة، وقد استمرت المسيرة حتى اليوم بالعمل في مختلف المناصب والقيام بجميع الأدوار الإدارية والتحريرية في الموقع.
قدمت خلال تلك الفترة العديد من مقالات الرأي والتحليلات الفنية الخاصة بكرة القدم، بجانب تغطية آلاف القصص والأخبار في مختلف أنحاء العالم.
رحلتي مع كرة القدم بدأت في أواخر الثمانينات بمتابعة مباريات الدوري المصري وأذكر جيدًا مباراة اعتزال محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي، ومن ثم كان كأس العالم 1990 وخروج إيطاليا الحزين أمام مارادونا وجمهوره في نابولي، ومعه كان بداية العشق للميلان والدوري الإيطالي.
بدأت بعدها في متابعة مختلف البطولات وأصبحت أحد عشاق برشلونة لأدائه الممتع السلس ونجومه أصحاب المهارات الفردية الخارقة، لكن يبقى العشق الأول للشياطين الحُمر في القاهرة والروسونيري في بلاد البيتزا والمافيا بجانب المنتخب الإيطالي الذي بدأت القصة معه بالكثير من الحزن قبل أن تُصالحنا كرة القدم في 2006.
أتابع مختلف بطولات كرة القدم وأركز حاليًا على الدوري السعودي بجانب الدوريات الأوروبية خاصة الإيطالي، أجيد كتابة مقالات الرأي ولدي عديد المواضيع الخاصة بالتحليل الفني للمباريات وشرح أسباب الفوز والخسارة.
عشت طوال تلك السنوات لحظات كروية لا تُنسى، من هدف سيد عبد الحفيظ في مرمى الترجي لرائعة أبو تريكة في شباك الصفاقسي، وهناك ثلاثية ميلان في مانشستر يونايتد والسداسية في مرمى إنتر، لا أنسى كذلك هدف جروسو في مرمى ألمانيا. اللحظات الحزينة كانت موجودة كذلك وعلى رأسها هدف سيد عبد النعيم في مرمى الأهلي وكارثة إسطنبول لميلان أمام ليفربول وركلة جزاء باجيو الضائعة أمام البرازيل.
تشكيلي المثالي في كرة القدم؟ بوفون في حراسة المرمى وأمامه كافو ونيستا وباريزي ومالديني في الدفاع، الوسط يضم بوسكيتش وأمامه ميسي وتوتي وباجيو ورونالدينيو، ومن ثم فان باستن كمهاجم متقدم.
لا أستطيع حصر ما خطته يداي طوال تلك المسيرة الصحفية التي أعتز بها، لكن يُمكن القول أن سلسلة "جنة كرة القدم" وترجمة كتاب "أنا زلاتان" هما الأقرب إلي، بجانب بعض المقالات الأخرى مثل ..
"قطر منتخب المجنسين" .. كفاكم عبثًا وجهلًا
http://bit.ly/48211S3
ما بناه "كأس العرب" في 20 يومًا .. دمره "محمد صلاح" في 5 دقائق!
http://bit.ly/47JwBUh
فهرس كتاب "أنا زلاتان"
http://bit.ly/4gpz0WB