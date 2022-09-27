كم عدد أهداف نيمار مع منتخب البرازيل؟ السجل الكامل لنجم السيليساو في كأس العالم وكوبا أمريكا والمباريات الودية

بدأ البرازيلي هز شباك خصوم منتخب بلاده منذ أن بدأ مسيرته الدولية في عام 2010

لا يعد نيمار دا سيلفا فقط واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم من ناحية الذكاء والأناقة، إنما عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف فهو كذلك صاحب إمكانيات لا تصدق.

نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب البرازيل على مر العصور، ليأتي خلف الأسطورة بيليه.

بدأ نيمار هز الشباك مع السامبا في عام 2010، في أول مباراة له أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والتي فاز بها رفاقه 2-0.

ثم جاء هدفه الثاني خلال مواجهة أسكتلندا في عام 2011، ومنذ ذلك الوقت، لم ينظر نيمار خلفه مرة ثانية، وأصبح ينطلق بحرية مع منتخب بلاده، محققًا العديد من الألقاب.

فدعونا نطلعكم في السطور التالية عن عدد الأهداف التي سجلها نيمار مع البرازيلي، وفي أي بطولة سجل أهدافًا أكثر؟

مجموع أهداف نيمار مع البرازيل

الأهداف المباريات البطولة 6 10 كأس العالم 5 12 كوبا أمريكا 14 24 تصفيات كأس العالم 4 5 كأس القارات 45 69 مباريات ودية 74 120

كم عدد الأهداف التي سجلها نيمار في كأس العالم؟

الأهداف المباريات النسخة 4 5 كأس العالم 2014 2 5 كأس العالم 2018 لم يُلعب بعد لم يُلعب بعد كأس العالم 2022 6 10

أهداف نيمار في كوبا أمريكا

الأهداف المباريات النسخة 2 4 كوبا أمريكا 2011 1 2 كوبا أمريكا 2015 - لم يتم استدعائه كوبا أمريكا المئوية 2016 - أُصيب كوبا أمريكا 2019 2 7 كوبا أمريكا 2021 5 13

أهداف نيمار في تصفيات المؤهلة للمونديال

الأهداف النسخة 6 تصفيات كأس العالم 2018 8 تصفيات كأس العالم 2022 14

أهداف نيمار مع البرازيل في المباريات الودية

الأهداف المباريات 45 69

ثلاثيات نيمار مع البرازيل "هاتريك"

التاريخ البطولة الأهداف المباريات 10 سبتمبر 2012 مباراة ودية 3 البرازيل 8-0 الصين 5 مارس 2014 مباراة ودية 3 البرازيل 5-0 جنوب إفريقيا 14 أكتوبر 2014 مباراة ودية 4 البرازيل 4-0 اليابان 13 أكتوبر 2020 التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 3 البرازيل 4-2 بيرو

ضحايا نيمار المفضلون لاستقبال أهدافه

عدد الأهداف المنتخب 9 اليابان 6 بيرو 5 أمريكا 4 كولومبيا 4 الإكوادور 3 الأرجنتين 3 بوليفيا 3 الصين 3 كرواتيا 3 جنوب إفريقيا 3 كوريا الجنوبية 3 الأوروجواي

*البيانات حتى 27 سبتمبر