كم عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

علي رفعت
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salah goal(C)Getty Images
محمد صلاحليفربولالدوري الإنجليزي الممتازأرقام وإحصائيات

أرقام رائعة حققها محمد صلاح على الصعيد التهديفي هذا الموسم في ليفربول أدخلته تاريخ الدوري الإنجليزي من بابه الواسع.. فما أبرز تلك الأرقام التهديفية؟

يواصل محمد صلاح التألق مع ليفربول على كافة المستويات ودائمًا ما يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر.

صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 133 هدفًا، بعد أن تجاوز روبي فاولر الذي لطالما كان الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويحطم صلاح الأرقام الواحد تلو الآخر، فبعد أن حقق الأرقام المذكورة بات الهداف التاريخي للبريمييرليج بالقدم اليسرى متخطيًا الثلاثي ريان جيجز وروبين فان بيرسي وروبي فاولر.

ولكن إجمالًا، ما هو عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟ سواء مع تشيلسي أو ليفربول، هذا هو ما نجيب عليه في السطور التالية.

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته؟

ما هو عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

سجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى صفوف تشيلسي في موسم 2013-2014، ما مجموعه 135 هدفًا بواقع 133 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

وأول موسم له مع ليفربول هو موسم 2017-2018 هو أكثر موسم سجل فيه صلاح أهدافًا في الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا.

الموسمالفريقعدد الأهداف
2013-2014تشيلسي2
2014-2015تشيلسي0
2017-2018ليفربول32
2018-2019ليفربول22
2019-2020ليفربول19
2020-2021ليفربول22
2021-2022ليفربول23
2022-2023ليفربول15
المجموع135

من هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي؟

الهداف التاريخي لليفربول على صعيد الدوري الإنجليزي كان الأسطورة روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

ولكن صلاح تجاوز فاولر وبات الهداف التاريخي لليفربول برصيد 133 هدفًا.

اللاعب

الأهداف

محمد صلاح

133

روبي فاولر

128

ستيفن جيرارد

120

مايكل أوين

118

لويس سواريز

69

ما هو معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

معدل أهداف محمد صلاح في المباراة الواحدة مع ليفربول هو 0.63 هدف ، وهو أعلى معدل بين هدافي الريدز في التاريخ بالتساوي مع لويس سواريز.

ظل في المركز الأول لويس سواريز بـ0.63 هدف لكل مباراة، وفي المركز الثالث مايكل أوين ثم روبي فاولر وفي المركز الخامس يتواجد ستيفن جيرارد.

بهدفي صلاح في مرمى ليدز بات الملك المصري متساويًا مع لويس سواريز في ذات الرصيد مع عدد مباريات أقل للأوروجوياني.

اللاعب

المعدل التهديفي

لويس سواريز

0.63

محمد صلاح

0.63

مايكل أوين

0.54

روبي فاولر

0.48

ستيفن جيرارد

0.24

ما هو معدل أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

خاض محمد صلاح بشكل عام في الدوري الإنجليزي 223 مباراة بواقع 210 مباريات مع ليفربول و13 مباراة مع تشيلسي.

بأهداف الـ 135، يملك صلاح معدلًا تهديفيًا يصل إلى 0.61 هدف في المباراة الواحدة وهو رابع أعلى معدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين الذين تخطت أهدافهم به 100 هدف.

يحتل تييري هنري أسطورة آرسنال المركز الأول برصيد 0.68 للمعدل التهديفي، بينما يتفوق صلاح على أسماء بارزة على غرار آلان شيرر وكريستيانو رونالدو والعديد من النجوم الآخرين.

اللاعبالمعدل التهديفي
تييري هنري0.68
سيرخيو أجويرو0.67
هاري كين0.66
محمد صلاح0.61
آلان شيرر0.59

متى أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي بعدما سجل ضد مانشستر يونايتد في لقاء الجولة 26 من البريمييرليج على ملعب أنفيلد، ليتجاوز فاولر.

صلاح أحرز الهدف الرابع وكذلك السادس في مباراة تاريخية انتهت لصالح الريدز بسباعية نظيفة.

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