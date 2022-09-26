كم عدد أهداف لويس سواريز مع أوروجواي؟ السجل الكامل في كأس العالم وكوبا أمريكا والمباريات الودية

يعد لويس سواريز أحد أفضل المهاجمين في العصر الحديث، وليس غريبًا عليه أنّ يكون الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه.
بدأ سواريز مشاركاه الدولية مع أوروجواي ضد كولومبيا في 2007، وتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 من المباراة الذي فاز فيها منتخب بلاده بنتيجة 3-1.
ورغم البداية المحبطة، لكن نجم برشلونة السابق نجح في تسجيل أول هدف دولي له في لقاء ودي ضد بوليفيا انتهى بخماسية نظيفة خلال العام ذاته.
وكانت هذه الانطلاقة الحقيقية للبوستيليرو الذي صعد على قمة هدافين أوروجواي عبر التاريخ.
ونستعرض سجل أهداف لويس سواريز مع أوروجواي في جميع المسابقات سواء كأس العالم أو كوبا أمريكا أو حتى المواجهات الودية.
كم عدد أهداف لويس سواريز طوال مسيرته مع أوروجواي؟
المسابقة
عدد المباريات
عدد الأهداف
كأس العالم
13
7
كوبا أمريكا
15
6
تصفيات كأس العالم
62
29
كأس العالم للقارات
5
3
المباريات الودية
38
21
الإجمالي
133
66
كم عدد أهداف لويس سواريز في كأس العالم؟
النسخة
عدد المباريات
الأهداف
2010
5
3
2014
2
2
2018
5
2
2022
-
-
الإجمالي
12
7
كم عدد أهداف لويس سواريز في كوبا أمريكا؟
النسخة
عدد المباريات
الأهداف
2011
6
4
2015
موقوف
موقوف
2016
مصاب
مصاب
2019
4
2
2021
6
0
الإجمالي
16
6
كم عدد أهداف لويس سواريز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟
النسخة
الأهداف
2010
5
2014
11
2018
5
2022
8
الإجمالي
29
كم عدد أهداف لويس سواريز مع أوروجواي في المباريات الودية؟
عدد المباريات
الأهداف
38
21
كم مرة سجل لويس سواريز هاتريك مع أوروجواي؟
المباراة
الأهداف
المسابقة
Date
أوروجواي 7-1 إندونيسيا
3
ودية
8 أكتوبر 2010
أوروجواي 4-0 تشيلي
4
تصفيات كأس العالم 2014
11 نوفمبر 2011
*آخر تحديث يوم 19 سبتمبر