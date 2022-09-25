كم عدد أهداف كيليان مبابي مع فرنسا؟ السجل الكامل لنجم الزرق في كأس العالم، اليورو، والوديات

يعد كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث لكرة القدم على صعيد التهديف، يملك سرعة ومهارة بالكرة، نجم بي إس جي في طريقه ليكون أحد أفضل لاعبي فرنسا على الإطلاق.
مبابي سجل لفرنسا للمرة الأولى في 2017 ضد هولندا بعمر 19 عاماً، ثم أصبح ثاني أصغر من يسجل في نهائي المونديال بعد بيليه عندما هز الشباك ضد كرواتيا بالدقيقة 68 في 2018.
كم هدف سجل الفرنسي مع بلاده وما هي أكثر البطولات التي سجل فيها؟
إجمالي أهداف مبابي مع فرنسا
البطولة
المباريات
الأهداف
كأس العالم
7
4
اليورو
4
0
تصفيات كأس العالم
12
6
تصفيات اليورو
5
3
دوري الأمم الأوروبية
14
7
وديات
16
8
58
28
ما هو عدد أهداف مبابي في كأس العالم؟
النسخة
المباريات
الأهداف
2018
7
4
2022
7
4
سجل مبابي في اليورو
Edition
Games
Goals
2020
4
0
4
0
تصفيات كأس العالم
النسخة
الأهداف
2018
1
2022
5
6
سجل مبابي في الوديات
المباريات
الأهداف
16
8
هاتريك مبابي مع فرنسا
Match
Goals
Competition
Date
فرنسا 8-0 كازخستان
4
تصفيات كأس العالم 2022
نوفمبر 13, 2021
خصوم مبابي المفضلين
الفريق
الأهداف
كازخستان
4
هولندا
2
كرواتيا
2
الأرجنتين
2
روسيا
2
تشيكيا
2
جنوب إفريقيا
2
آخر تحديث 23 سبتمبر