كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟ سجل أهدافه في كأس العالم، اليورو، والوديات

كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، ها نحن نقولها، نجم مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي للعبة على المستوى الدولي وبفارق مريح، ويملك عدة أرقام قياسية أخرى.
بدأ مع بلاده في 2003 ضد كازاخستان، وافتتح التسجيل في 2004 ضد اليونان في يورو 2004، ويسجل منذ يومها بلا توقف، ولكن، كم هو عدد أهداف رونالدو الدولية؟
إجمالي أهداف رونالدو الدولية
المسابقة
المباريات
الأهداف
كأس العالم
27
11
تصفيات كأس العالم
52
41
اليورو
30
14
تصفيات اليورو
44
41
دوري الأمم الأوروبية
21
15
كأس القارات
4
2
وديات
56
22
الإجمالي
234
146
ما هو عدد أهداف رونالدو في كأس العالم
المسابقة
المباريات
الأهداف
2006
6
1
2010
4
1
2014
3
1
2018
4
4
2022
5
1
2026
5
3
الإجمالي
27
11
سجل رونالدو في اليورو
المسابقة
المباريات
الأهداف
2004
6
2
2008
4
1
2012
5
3
2016
7
3
2020
4
5
2024
5
0
الإجمالي
30
14
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تصفيات كأس العالم
النسخة
الأهداف
2006
7
2010
0
2014
8
2018
15
2022
6
2026
5
الإجمالي
41
سجل رونالدو في الوديات
المباريات
الأهداف
56
22
هاتريك رونالدو
المباراة
الأهداف
المسابقة
التاريخ
البرتغال 4-2 أيرلندا الشمالية
3
2014 تصفيات كأس العالم
6 سبتمبر 2013
البرتغال 3-2 السويد
3
2014 تصفيات كأس العالم
19 نوفمبر 2013
البرتغال 3-2 أرمينيا
3
2016 تصفيات يورو
13 يونيو 2015
البرتغال 6-0 أندورا
4
تصفيات كأس العالم 2018
7 أكتوبر 2016
البرتغال 5-1 جزر الفارو
3
2018 تصفيات كأس العالم
31 أغسطس 2017
البرتغال 3-3 إسبانيا
3
2018 كأس العالم
15 يونيو 2018
البرتغال 3-1 سويسرا
3
2019 دوري الأمم
5 يونيو 2019
البرتغال 5-1 ليتوانيا
4
2020 تصفيات يورو
10 سبتمبر 2019
البرتغال 6-0 ليتوانيا
3
2020 تصفيات يورو
14 نوفمبر 2019
البرتغال5-0 لوكسمبورج
3
2022 تصفيات كأس العالم
12 أكتوبر 2021
خصوم رونالدو المفضلون
الفريق
الأهداف
لوكسمبورج
11
المجر
9
ليتوانيا
7
السويد
7
أرمينيا
7
أندورا
6
لاتفيا
5
سويسرا
5
إسبانيا
4
إستونيا
4
جزر الفارو
4
هولندا
4
بولندا
4
جمهورية أيرلندا
4
بلجيكا
3
الدنمارك
3
أيرلندا الشمالية
3
روسيا
3