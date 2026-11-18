كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟ سجل أهدافه في كأس العالم، اليورو، والوديات

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البرتغالي يهز الشباك منذ 2014

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كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، ها نحن نقولها، نجم مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي للعبة على المستوى الدولي وبفارق مريح، ويملك عدة أرقام قياسية أخرى.

بدأ مع بلاده في 2003 ضد كازاخستان، وافتتح التسجيل في 2004 ضد اليونان في يورو 2004، ويسجل منذ يومها بلا توقف، ولكن، كم هو عدد أهداف رونالدو الدولية؟

إجمالي أهداف رونالدو الدولية

المسابقة المباريات الأهداف كأس العالم 27 11 تصفيات كأس العالم 52 41 اليورو 30 14 تصفيات اليورو 44 41 دوري الأمم الأوروبية 21 15 كأس القارات 4 2 وديات 56 22 الإجمالي 234 146

ما هو عدد أهداف رونالدو في كأس العالم

المسابقة المباريات الأهداف 2006 6 1 2010 4 1 2014 3 1 2018 4 4 2022 5 1 2026 5 3 الإجمالي 27 11

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سجل رونالدو في اليورو

المسابقة المباريات الأهداف 2004 6 2 2008 4 1 2012 5 3 2016 7 3 2020 4 5 2024 5 0 الإجمالي 30 14

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تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2006 7 2010 0 2014 8 2018 15 2022 6 2026 5 الإجمالي 41

سجل رونالدو في الوديات

المباريات الأهداف 56 22

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هاتريك رونالدو

المباراة الأهداف المسابقة التاريخ البرتغال 4-2 أيرلندا الشمالية 3 2014 تصفيات كأس العالم 6 سبتمبر 2013 البرتغال 3-2 السويد 3 2014 تصفيات كأس العالم 19 نوفمبر 2013 البرتغال 3-2 أرمينيا 3 2016 تصفيات يورو 13 يونيو 2015 البرتغال 6-0 أندورا 4 تصفيات كأس العالم 2018 7 أكتوبر 2016 البرتغال 5-1 جزر الفارو 3 2018 تصفيات كأس العالم 31 أغسطس 2017 البرتغال 3-3 إسبانيا 3 2018 كأس العالم 15 يونيو 2018 البرتغال 3-1 سويسرا 3 2019 دوري الأمم 5 يونيو 2019 البرتغال 5-1 ليتوانيا 4 2020 تصفيات يورو 10 سبتمبر 2019 البرتغال 6-0 ليتوانيا 3 2020 تصفيات يورو 14 نوفمبر 2019 البرتغال5-0 لوكسمبورج 3 2022 تصفيات كأس العالم 12 أكتوبر 2021

خصوم رونالدو المفضلون