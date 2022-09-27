كم عدد أهداف سون مع كوريا الجنوبية؟ سجل نجم توتنهام في كأس العالم وكأس آسيا

نجم توتنهام بين أفضل الهدافين في تاريخ كوريا الجنوبية

يعد هيونج مين سون أحد أفضل اللاعبين في كوريا الجنوبية والذي يلعب في مستويات عالية.

سون ليس فقط أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكنّه أيضًا بين أفضل نجوم آسيا عبر التاريخ، فاللاعب الكوري معروف بسرعته وتمريراته المذهلة وقدرته على التسجيل بكلتا قدميه.

وشارك سون للمرة الأولى مع منتخب لاده في ديسمبر 2010 بعمر 18 عامًا وسجل أول أهدافه في يناير 2011 ضد الهند في كأس أسيا 2011.

ومنذ حينها أصبح سون ركيزة من ركائز منتخب كوريا الجنوبية.

ونستعرض في التقرير الآتي أرقام سون مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا وكأس العالم والتصفيات وكذلك المباريات الودية.

كم عدد أهداف سون مع منتخب كوريا الجنوبية؟

البطولة عدد المباريات الأهداف المباريات الودية 54 13 تصفيات كأس العالم 34 15 كأس أسيا 12 4 كأس العالم 6 3 الإجمالي 106 35

كم عدد أهداف سون في كأس العالم؟

النسخة عدد المباريات الأهداف 2014 3 1 2018 3 2 الإجمالي 6 3

كم عدد أعداف سون في كأس آسيا؟

النسخة عدد المباريات الأهداف 2011 4 1 2015 5 3 2019 3 0 الإجمالي 12 4

كم عدد أهداف سون في تصفيات كأس العالم؟

النسخة عدد المباريات الأهداف 2014 9 1 2018 12 7 2022 13 7 الإجمالي 34 15

ما هو أكثر منتخب سجل عليه سون؟

المنتخب الأهداف لاوس 5 كولومبيا 3 قطر 2 إيران 2 هاييتي 2 أوزباكستان 2 سيريلانكا 2

*وفقًا لأحداث الأرقام في 27 سبتمبر