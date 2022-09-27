لاعب ليل الفرنسي، يعتبر من أبرز لاعبي كندا في المباريات الدولية...

الكثير يعتبر جوناثان ديفيد، واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الكنديين، على مر التاريخ، بسبب قدراته الهائلة ومستواه المستمر في الصعود، حتى أصبح واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا بالوقت الحالي.

ولد ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين من هايتي، واختار اللعب للمنتخب الكندي بعد رفضه استدعاء منتخب الولايات المتحدة تحت 20 عامًا، وظهر لأول مرة مع كندا في سبتمبر 2018، وسجل في ظهوره الأول هدفين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح ثاني هداف في تاريخ منتخب كندا، ولكن كم هي عدد الأهداف التي سجلها ديفيد مع منتخب كندا في مسيرته.

مجموع أهداف جوناثان ديفيد مع كندا

البطولة عدد المباريات الأهداف تصفيات كأس العالم 18 9 الكأس الذهبية 2019 4 6 دوري أمم الكونكاكاف 6 2 تصفيات دوري أمم الكونكاكاف 4 4 مباريات ودية دولية 1 1 المجموع 33 22

كم عدد الأهداف التي سجلها ديفيد مع كندا في تصفيات كأس العالم؟

النسخة عدد المباريات عدد الأهداف تصفيات كأس العالم 2022 18 9 18 9

أهداف جوناثان ديفيد في الكأس الذهبية

النسخة عدد المباريات عدد الأهداف الكأس الذهبية 2019 4 6 4 6

ضحايا جوناثان ديفيد المفضلون لاستقبال أهدافه