قدم ليونيل ميسي مسيرة كبيرة مع برشلونة، وفاز بالعديد من البطولات والألقاب أمثال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية وغيرها

في خبرٍ صادم لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، أعلن نادي برشلونة أن نجمهم ليونيل ميسي لن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي.

النجم الأرجنتيني الذي انتهى عقده مع النادي بعد موسم 2020-21 كان من المنتظر أن يوقع عقدًا جديدًا، لكن إعلان النادي الخميس يعني أن ميسي لن يرتدي القميص الأزرق هذا الموسم.

بعد أن خرج من لا ماسيا ظهر ميسي لأول مرة في عام 2004 ولعب مع العملاق الإسباني على مدار الـ 17 عامًا الماضية، وهو اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة على الإطلاق حيث ظهر في 778 مباراة، وهو أيضًا أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 670 هدفًا.

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

فاز ميسي بكل البطولات مع برشلونة، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وفاز بالثلاثية مرتين في مسيرته مواسم 2009-10 و2014-15.

إلى جانب البطولات، فاز ميسي أيضًا بالعديد من الجوائز الفردية على مر السنين، والتي تشمل ست جوائز من الكرة الذهبية.

كم عدد الجوائز الفردية وبطولات ميسي مع برشلونة؟

البطولات

البطولة عدد الألقاب الدوري الإسباني 10 كأس ملك إسبانيا 7 كأس السوبر الإسباني 8 دوري أبطال أوروبا 4 كأس السوبر الأوروبي 3 كأس العالم للأندية 3 عدد بطولات ميسي مع برشلونة 35

الجوائز الفردية