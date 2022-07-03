كم عدد البطولات التي حققها زين الدين زيدان طوال مسيرته؟
كان الفرنسي زين الدين زيدان واحدًا من أمهر لاعبي خط الوسط في العصر الحديث، بفضل مهاراته الاستثنائية على الكرة وفي خلق الفرص.
زيدان ولد في مارسيليا، وبدأ ممارسة كرة القدم بعمر الخامسة، وكان ينظر إلى جان بيير بابان وإنزو فرانشيسكولي نجوم مارسيليا السابقين على أنهما أبطال طفولته.
زيدان حقق أول لقب له كلاعب في عام 1995، عندما حقق لقب كأس إنترتوتو مع نادي بوردو الفرنسي.
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وعلى الرغم من ذلك، فقد فاز زيدان بمعظم ألقابه خلال الفترة التي قضاها مع يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، على الترتيب.
وخلال مسيرته مع يوفنتوس، حقق زيدان لقب الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس إنتركونتيننتال.
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فيما حقق زيدان آخر لقب له كلاعب في 2003، عندما حقق كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد.
وساعد زيدان ريال مدريد في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2002، بفضل هدفه الشهير في مرمى باير ليفركوزن الألماني، ليحقق النادي الملكي حينها لقبه التاسع في البطولة.
ما هي الألقاب التي حققها زين الدين زيدان في مسيرته كلاعب؟
في المجمل، تمكن زيدان من تحقيق 13 لقبًا فقط في مسيرته كلاعب، بواقع لقب مع بوردو، وستة ألقاب مع يوفنتوس، ومثلها مع ريال مدريد
العام / الموسم
المسابقة
الفريق
1995
كأس إنترتوتو
بوردو
1996-97
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1996
كأس السوبر الأوروبي
يوفنتوس
1996
كأس إنتركونتيننتال
يوفنتوس
1997
كأس السوبر الإيطالي
يوفنتوس
1997-98
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1999
كأس إنترتوتو
يوفنتوس
2001
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
2001-02
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
2002
كأس السوبر الأوروبي
ريال مدريد
2002
كأس إنتركونتيننتال
ريال مدريد
2002-03
الدوري الإسباني
ريال مدريد
2003
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
ما هي الألقاب التي حققها زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا؟
قاد زيدان منتخب فرنسا لتحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ "الديوك" حين سجل هدفين في نهائي مونديال 1998.
وبعد عامين، كان "زيزو" أحد أفراد كتيبة منتخب فرنسا التي حصدت لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية.
العالم
البطولة
1998
كأس العالم
2000
كأس الأمم الأوروبية
ما هو عدد الألقاب التي حققها زيدان كمدرب؟
في نوفمبر 2010، أصبح زيدان مستشارًا خاصًا للفريق الأول في ريال مدريد بناءً على طلب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وفي يوليو 2011، تولى منصب المدير الرياضي في النادي.
بعد عامين، ترك هذا المنصب وبدأ في صقل مهاراته التدريبية عندما أصبح مساعدًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
أخيرًا، في يناير 2016، تم تعيينه مدربًا للفريق الأول بعد إقالة رافاييل بينيتيز.
مسيرة زيدان الأولى مع ريال مدريد كانت ناجحة للغاية، حيث فاز بتسعة ألقاب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.
وبعد تحقيق اللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا في 2018، غادر النادي ليعود في مارس 2019 لإحياء الفريق بعد فترة من التعثر.
وعلى الرغم من فوزه بالدوري الإسباني في الموسم الثاني، إلا أنه لم يستطع تكرار نجاحه على المستوى القاري، وبالتالي، غادر مرة أخرى في نهاية موسم 2020-21.
بشكل عام ، حقق زين الدين زيدان 11 بطولة كمدرب مع ريال مدريد.
العام
عدد الألقاب
البطولات
2016
3
دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية
2016-17
5
الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الإسباني
2017-18
1
دوري أبطال أوروبا
2019-20
2
الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني