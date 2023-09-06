كم سيجني بطل الدوري السعودي للسيدات موسم 2023-2024؟

إدارة الكرة النسائية السعودية تحدد جوائز الدوري الممتاز

أعلنت إدارة الكرة النسائية السعودية الجوائز المخصصة لأصحاب المراكز الأولى في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2023-2024.

وتنطلق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات في الثالث عشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق.

ويحصل بطل الدوري الممتاز على 2 مليون ريال سعودي فيما يجني صاحب المركز الثاني مليونًا أم المركز الثالث 600 ألف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشارك في هذه النسخة من الدوري السعودي الممتاز النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب وشعلة الشرقية والقادسية والرياض.

يُذكر أن النصر هو بطل النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز بعد جمع 35 نقطة في 14 جولة ولم يتجرع الهزيمة سوى مرة وحيدة.