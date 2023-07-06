كم تكلفة تجديد ملعب برشلونة؟ ومتى موعد الافتتاح؟

كل ما تريد معرفته عن تطوير ملعب برشلونة "سبوتيفاي كامب نو" ومتي يعود الفريق الكتالوني لخوض المباريات عليه من جديد...

بدأ نادي برشلونة، أعمال تطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، والتي ستشتمل زيادة مدرجات ملعب الفريق الكتالوني إلى أكثر من 100 متفرج.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة وقعت اتفاقية مع 20 مستثمرًا لتمويل مشروع "Espai Barca"، وحددت المواعيد الرسمية لمراحل التطوير.

وفي التقرير التالي، سنتعرف على تكلفة تجديد معلب برشلونة " سبوتيفاي كامب نو" وموعد استئناف المباريات عليه من جديد.

كم تكلفة تجديد ملعب برشلونة؟

تتولى الشركة التركية " Limak Construction" مهام تطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ومن المنتظر أن تكون الميزانية ضخمة تصل إلى مليار و450 مليون يورو.

وخاض برشلونة آخر مبارياته على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 28 مايو الماضي في الدوري الإسباني، وفي الأول من يونيو بدأت الشركة التركية في عملها داخل الملعب.

ومن المنتظر أن تنتهي كافة أعمال التطوير في يونيو 2026، ولكن سيتم افتتاح جزء من الملعب قبل هذا التاريخ، وسيخوض الفريق الكتالوني مبارياته حتى عودته إلى "كامب نو" على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، الذي تتسع مدرجات لقرابة 50 ألف متفرج.

متى يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو؟

في نوفمبر 2024، تزامنًا مع الذكرى 125 لتأسيس برشلونة، ستعود كرة القدم إلى "سبوتيفاي كامب نو" مع ما يقرب من 70% من سعة المدرجات، وبحلول ذلك الوقت سيعمل المتحف والمتجر بكامل طاقتهما لمضاعفة الدخل أثناء انتظار الانتهاء من أعمال تسقيف الملعب.

برشلونة سيمنح أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية الدائمين إمكانية أخذ فترة لا يحصلون فيها على التذاكر عند انتقال النادي إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لكن مع إمكانية استعادة مقاعدهم عندما تعود كرة القدم إلى "سبوتيفاي كامب نو".