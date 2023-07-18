تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة نجولو كانتي..

يعد الفرنسي نجولو كانتي من أكثر نجوم الكرة المحبوبين حول العالم، ليس فقط لأدائه المميز وكونه من أحد أفضل لاعبي الارتكاز في تاريخ اللعبة، بل لبشاشته وأخلاقياته العالية.

كانتي يملك العديد من المميزات سواء كلاعب أو كشخص جعلته من بين أهم المحبوبين في عالم كرة القدم.

وجنى كانتي ثروة كبيرة من لعبه في كرة القدم الأوروبية، لكن لا يمكن تصنيفه من أغنى لاعبي العالم.

ذلك لأن كانتي ذاع صيته بشكل كبير بعد تحقيق ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في 2016 ومن وقتها انتقل إلى تشيلسي وبدأ يتقاضى الرواتب الأعلى في عالم كرة القدم ضمن فريق يعرف كيف يدفع لنجومه.

الآن هو لاعب في صفوف الاتحاد السعودي، الذي بالتأكيد أغراه براتب كبير كي ينتقل إلى الدوري السعودي ويترك أوروبا التي يعد من أهم نجومها.

لذلك نستعرض لكم في هذه السطور ثروة نجولو كانتي وما هو راتبه مع الاتحاد؟.

كم تبلغ ثروة نجولو كانتي؟

تقدر ثروة نجولو كانتي بنحو 23 مليون يورو حتى العام الجاري 2023 وهو اللاعب الذي لا يملك العديد من المشاريع بخلاف راتبه في عالم كرة القدم.

لذلك تعد الرواتب التي تقاضاها في كل من ليستر سيتي وتشيلسي المورد الأهم لجلب ثروته، وكانتي غير مشهور بالإنفاق الكثير على السهرات وما إلى ذلك لذا فإن له العديد من هوامش الحفاظ على راتبه وصناعة ثروته به.

ثروة نجولو كانتي 23 مليون يورو مصادر ثروة نجولو كانتي عقوده مع الأندية تاريخ ميلاد نجولو كانتي 29 مارس 1991

(32 عامًا) محل الميلاد باريس، فرنسا

كم يبلغ راتب نجولو كانتي مع الاتحاد؟

وفقًا للعديد من المصادر، فإن راتب نجولو كانتي مع الاتحاد السعودي سيكون 100 مليون يورو سنويًا وهو راتب ضخم للغاية قياسًا لما كان يتقاضاه في أعلى عقوده طيلة مسيرته.

لذلك من المنتظر أن تصل قيمة ثروته بدءًا من العام المقبل إلى حدود غير مسبوقة بالنسبة له نظرًا لارتفاع راتبه الكبير قياسًا لما كان يتقاضاه، ولأن بنود الإقامة وما إلى ذلك بها العديد من التساهيل في المملكة العربية السعودية التي ستقلص إنفاق اللاعب بكل تأكيد.