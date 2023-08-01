كم تبلغ ثروة رياض محرز؟ وما هو راتبه مع الأهلي؟

تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة رياض محرز..

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يعد الجزائري رياض محرز من أكثر نجوم الكرة المحبوبين حول العالم وخصوصًا في الوطن العربي والجزائر، بسبب أخلاقه وقدراته الرائعة ومهاراته الاستثنائية.

محرز يملك العديد من المميزات سواء كلاعب أو كشخص من بين أهم المحبوبين في عالم كرة القدم.

وجنى محرز ثروة كبيرة من لعبه في كرة القدم الأوروبية، لكن لا يمكن تصنيفه من أغنى لاعبي العالم.

ذلك لأن محرز ذاع صيته بشكل كبير بعد تحقيق ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في 2016 ومن بعدها انتقل إلى مانشستر سيتي وبدأ يتقاضى راتبًا ضخمًا ضمن فريق يعرف كيف يدفع لنجومه جيدًا.

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الآن هو لاعب في صفوف الأهلي السعودي، الذي بالتأكيد أغراه براتب كبير كي ينتقل إلى الدوري السعودي ويترك أوروبا التي يعد من أهم نجومها.

لذلك نستعرض لكم في هذه السطور ثروة رياض محرز وما هو راتبه مع الاتحاد؟.

كم تبلغ ثروة رياض محرز؟

تقدر ثروة رياض محرز بنحو 100 مليون يورو حتى العام الجاري 2023 وهو اللاعب الذي يملك العديد من المشاريع العقارية بخلاف راتبه في عالم كرة القدم.

لذلك تعد الرواتب التي تقاضاها في كل من ليستر سيتي ومانشستر سيتي إضافة إلى المشاريع العقارية المورد الأهم لجلب ثروته، ومحرز غير مشهور بالإنفاق الكثير على السهرات وما إلى ذلك لذا فإن له العديد من هوامش الحفاظ على راتبه وصناعة ثروته به.

ثروة رياض محرز 100 مليون يورو مصادر ثروة رياض محرز عقوده مع الأندية - مشاريع اقتصادية - استثمارات عقارية تاريخ ميلاد رياض محرز 21 فبراير 1991

(32 عامًا) محل الميلاد سارسيل، فرنسا

كم يبلغ راتب رياض محرز مع الأهلي؟

وفقًا للعديد من المصادر، فإن راتب رياض محرز مع الأهلي السعودي سيكون 100 مليون يورو سنويًا وهو راتب ضخم للغاية قياسًا لما كان يتقاضاه في أعلى عقوده طيلة مسيرته.

لذلك من المنتظر أن تصل قيمة ثروته بدءًا من العام المقبل إلى حدود غير مسبوقة بالنسبة له نظرًا لارتفاع راتبه الكبير قياسًا لما كان يتقاضاه، ولأن بنود الإقامة وما إلى ذلك بها العديد من التساهيل في المملكة العربية السعودية التي ستقلص إنفاق اللاعب بكل تأكيد.

وبينما ذكرت أكثر من صحيفة وأكثر من شبكة تلفزة أكثر من مبلغ عرضه الأهلي السعودي على رياض محرز نجم السيتي، حيث أوضح بعضهم أن الراتب المعروض هو 100 مليون يورو، بينما أوضحت مصادر آخرى أن الراتب في حدود 50 مليون يورو.

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