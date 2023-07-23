كم تبلغ ثروة إدوارد ميندي؟ وما راتب نجم الأهلي؟

تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي...

تعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي، إدوارد ميندي لحماية عرينه بداية من الموسم الجديد، قادمًا من صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق ميندي مع تشيلسي ومنتخب بلاده، حتى حصل على جائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2021.

وبالرغم من تألق ميندي مع تشيلسي ومن قبله رين، إلا أنه لم يحصل على أي راتب ضخم في مسيرته، حتى وصله عرض الأهلي الذي بالتأكيد أغراه براتب كبير ليترك أوروبا.

وفي التقرير التالي من موقع جول نستعرض لكم في هذه السطور ثروة إدوارد ميندي وما هو راتبه مع الأهلي؟

كم تبلغ ثروة إدوارد ميندي؟

تقدر ثروة إدوارد ميندي بنحو 5 مليون دولار حتى العام الجاري 2023 وبكل تأكيد ستزيد تلك الثروة بشكل كبير بعد انضمامه للأهلي.

ثروة إدوارد ميندي 5 مليون دولار مصادر ثروة إدوارد ميندي عقوده مع الأندية، مكافآت الألقاب والإجادة تاريخ ميلاد إدوارد ميندي 1 مارس 1992

(30 عامًا) محل الميلاد مونتيفيلييه، فرنسا

كم يبلغ راتب إدوارد ميندي مع الأهلي؟

لم يتم الإعلان عن راتب إدوارد ميندي مع النادي الأهلي، بعد الاتفاق بين الطرفين، وانضمام اللاعب إلى صفوف الراقي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الحارس السنغالي، سيحصل على راتب سنوي قدره 11 مليون يورو مع الأهلي.