كم تبلغ ثروة إدوارد ميندي؟ وما راتب نجم الأهلي؟

بلال محمد
Mendy Al AhliTwitter Al-Ahli
دوري روشن السعوديإدوارد منديالأهلي

تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي...

تعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي، إدوارد ميندي لحماية عرينه بداية من الموسم الجديد، قادمًا من صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق ميندي مع تشيلسي ومنتخب بلاده، حتى حصل على جائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2021.

وبالرغم من تألق ميندي مع تشيلسي ومن قبله رين، إلا أنه لم يحصل على أي راتب ضخم في مسيرته، حتى وصله عرض الأهلي الذي بالتأكيد أغراه براتب كبير ليترك أوروبا.

وفي التقرير التالي من موقع جول نستعرض لكم في هذه السطور ثروة إدوارد ميندي وما هو راتبه مع الأهلي؟

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كم تبلغ ثروة إدوارد ميندي؟

تقدر ثروة إدوارد ميندي بنحو 5 مليون دولار حتى العام الجاري 2023 وبكل تأكيد ستزيد تلك الثروة بشكل كبير بعد انضمامه للأهلي.

ثروة إدوارد ميندي5 مليون دولار
مصادر ثروة إدوارد مينديعقوده مع الأندية، مكافآت الألقاب والإجادة
تاريخ ميلاد إدوارد ميندي1 مارس 1992
(30 عامًا)
محل الميلادمونتيفيلييه، فرنسا

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كم يبلغ راتب إدوارد ميندي مع الأهلي؟

لم يتم الإعلان عن راتب إدوارد ميندي مع النادي الأهلي، بعد الاتفاق بين الطرفين، وانضمام اللاعب إلى صفوف الراقي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الحارس السنغالي، سيحصل على راتب سنوي قدره 11 مليون يورو مع الأهلي.

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