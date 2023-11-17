كمبيوتر عملاق يمنح آرسنال ثلاثة أسرار لإنهاء هيمنة مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي!

أسماء قادرة على قلب الموازين في يناير

يطمح نادي آرسنال في إنهاء سيطرة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن هل يمتلك المدفعجية كافة الأدوات لتحقيق ذلك؟

آرسنال تعاقد في الصيف مع ديكلان رايس، كاي هافيرتس، دافيد رايا ويوريان تيمبر، لدعم فريق المدرب ميكيل أرتيتا للمنافسة على البطولات الكبرى، في الوقت الذي يحتل فيه المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن سيتي المتصدر.

صحيفة "ذا صن" البريطانية اعتمدت على كمبيوتر عملاق لاختيار 3 لاعبين يمكن لآرسنال ضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لجعله قادرًا على إقصاء سيتي من على عرش البريمييرليج الذي سيطر عليه في آخر 3 مواسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاختيار الأول كان في مركز الظهير الأيسر، حيث نصح الكمبيوتر آرسنال بالتعاقد مع بيرفيس إستوبينان لاعب برايتون ومنتخب الإكوادور في صفقة تصل قيمتها إللى 30 مليون جنيه استرليني، وذلك بسب القدرات الهجومية المميزة التي يمتلكها اللاعب بالمقارنة مع الأوكراني أولكساندر زينتشينكو.

وبالنسبة لمركز المهاجم الصريح فقد جاء الاختيار على سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت وغينيا، حيث تصل قيمته 15 مليون جنيه استرليني فقط، رغم اعتباره أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حاليًا، بعدما سجل صاحب الـ27 سنة 15 هدفًا في 9 مباريات فقط بالدوري الألماني هذا الموسم.

والسبب وراء احتمالية رحيل جيراسي بالميركاتو الشتوي، هو البند الموجود في عقده مع شتوجارت والذي يمكنه من الرحيل عن الفريق مقابل 15 مليون استرليني فقط في يناير.

وأخيرًا اختار الكمبيوتر المفتاح الثالث للمدفعجية، وهو كيفرين تورام لاعب وسط نيس الفرنسي المقدر سعره بـ35 مليون جنيه استرليني، والذي اكتسب سمعة جيدة بسبب مستوياته مع الفريق بالدوري الفرنسي وقوته على الموازنة بين المهام الدفاعية والهجومية، مما يجعله الشريك الأنسب لديكلان رايس بدلًا من هافيرتس الذي يحظى ببداية كارثية بقميص الفريق اللندني.