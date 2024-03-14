كمبيوتر عملاق يصدم برشلونة وبايرن ميونخ قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

توقعات صادمة للفرق المرشحة

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رغم التأهل المستحق لبرشلونة على حساب نابولي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن التوقعات المبدئية ليست في صالح الفريق الكتالوني.

الشكل النهائي لدور الثمانية من البطولة تحدد بشكل رسمي، بعد صعود كل من آرسنال، بوروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد وبرشلونة خلال هذا الأسبوع.

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الكمبيوتر العملاق الخاص بشركة "أوبتا" المعروفة بالإحصائيات وأرقام كرة القدم، وجه صدمة قوية لبرشلونة في توقعاته للفرق الأوفر حظًا للحصول على دوري الأبطال هذا الموسم.

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ووضع الكمبيوتر مانشستر سيتي في المركز الأول باعتباره الأقرب للحصول على اللقب بنسبة 32.30%، ومن بعده ريال مدريد بنسبة 16.87%، آرسنال 13.09% وباريس سان جيرمان 11.80%.

وفي المركز الخامس جاء بايرن ميونخ بنسبة 10.75%، بوروسيا دورتموند 5.62%، برشلونة 5.38% وأخيرًا أتلتيكو مدريد بنسبة 4.19%.

جدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية التي ستشمل الطريق إلى نصف النهائي، ستقام غدًا، الجمعة، بمدينة نيون السويسرية، لمعرفة الطريق إلى النهائي المقام بملعب ويمبلي في 1 يونيو القادم.

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