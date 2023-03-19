كما فعلوها مع ديفيد بيكهام مع قبل .. أمريكا تخطط لضرب الهلال في صفقة ليونيل ميسي

يبدو أن مسألة تعاقد نادي الهلال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد تتعقد، بعد تلقيه مشروعًا أمريكيًا قد يجعله يوافق عليه.
وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الوقت الحالي، والذي يمر فيه بالفترة الحرة.
وقال جيروم ميري وكيل الأعمال المختص بالدوري الأمريكي خلال تصريحات لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسية: "بنسبة 10-20% سينتقل ميسي إلى الدوري الأمريكي، لأنهم يقدمون له مشروعًا مميزًا".
وأضاف: "فريق إنتر ميامي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والذي تفاعل مع ميسي خلال كأس العالم، يبحث عن حلول من أجل ضمه إلى الدوري الأمريكي الموسم المقبل".
واختتم وكيل الدوري الأمريكي تصريحاته قائلًا: "الدوري الأمريكي نجح في جذب بيكهام بمنحه امتيازات استثنائية، وهكذا سيقومون بتكرار نفس الأمر مع ميسي حتى يتمكنوا من إقناعه بالانتقال إلى إنتر ميامي".
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