"كل من انتقد كريستيانو رونالدو لا قيمة له!"

دفاع مستميت من زميل رونالدو السابق

دافع زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو السابق في المنتخب وريال مدريد، فابيو كوينتراو، عنه بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين.

وقال كوينتراو في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لست متحمسًا حتى للحديث عنهم بسبب ما قالوه عن كريستيانو، إنهم لاعبون سابقون لم يساووا شيئًا، كانوا سيئين، ولا أدري لم يتحدثون عن رونالدو كما لو كانت لهم أي قيمة، ليس عليهم الحديث بهذا الشكل".

وأضاف: "حتى لو لم يكن في مستواه فالأمر سيئ حقًا أن يبدأ الناس في الحديث عنه بشكل سلبي، خصوصًا فيما يتعلق بمن كانوا زملاء سابقين له".

وأردف: "هذا أمر بشع، أنا أعرفه بشكل جيد وعشت معه لسنوات عديدة، وهو لا يحتاج أي شيئ ليخبر أحدًا به، الكل يعلم".

وختم: "من المستحيل أن يدخل رونالدو في أي مشادة مع برونو أو مع أي زميل له، لأنه شخص رائع".