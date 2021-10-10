"كل عوامل الفشل موجودة في النصر" و"أهل آسيا أدرى بشعابها"

توقعات بفشل النصر آسيويًا وتأهل الهلال

أجمع الناقدان الرياضيان، فهد الروقي وعبد الكريم الحمد، على ضُعف فرص النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، فيما أكدا على أن فرصة الهلال تبدو كبيرة جدًا.

الهلال سيُواجه برسبوليس الإيراني فيما سيلعب النصر أمام الوحدة الإماراتي يوم السبت القادم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وستُقام المباراتين في العاصمة السعودية الرياض.

الروقي: كل عوامل الفشل موجودة في النصر

برنامج الحصاد الرياضي استعرض آراء بعض النقاد في فرص الهلال والنصر القارية، وقد أكد الصحفي خالد الشعلان أن فرص الفريقين موجودة وفي الملعب وتمنى التوفيق لهما.

الروقي اختلف مع الشعلان وقال "الفائز من الهلال وبرسبوليس سيصل إلى النهائي".

وحين سُئل عن النصر، أجاب "كما قلت سابقًا، كل عوامل الفشل موجودة في النصر، وهذا الأمر مجرد رأي فني لا علاقة له بمساندة الفريق كممثل للوطن، النصر لديه حاليًا مشاكل كبيرة إدارية وفنية".

الحمد: الهلال المرشح الأقوى لنهائي آسيا

الحمد انضم للروقي في ترشيح الهلال للوصول إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، بقوله "أهل آسيا أدرى بشعابها، أعتقد أن الهلال قادر على الفوز".

الهلال كان قد تُوج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، وقد استبعد من بطولة 2020 بسبب عجزه عن توفير النصاب القانوني اللازم من اللاعبين لخوض مواجهة شباب الأهلي في ختام دور المجموعات بسبب تعرض لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا.

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