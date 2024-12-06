كل شيء عن ليلة قتال UFC بالرياض: مواعيد ورحلات وتذاكر وتجارب والمزيد

تستمر فعاليات موسم الرياض المثيرة في إثارة الحماس مع عودة UFC إلى الرياض في أوائل 2025.

تعود بطولة "ألتيميت فايتينج" الخاصة بـUFC إلى الرياض في فبراير، حيث يلعب ويتاكر ضد أليسكيروف في يونيو 2024. لقد زارت فرقة UFC التابعة لدانا وايت الشرق الأوسط في العديد من المناسبات في السنوات الأخيرة مع نمو رياضة الألعاب القتالية المختلطة في المكانة في المنطقة، ولكن هذه ستكون المرة الثانية فقط التي تزور فيها البطولة المملكة العربية السعودية على الإطلاق، وسكان المملكة متحمسون بالفعل. ستجلب ليلة القتال من UFC نجوم الألعاب القتالية المختلطة البارزين من جميع أنحاء العالم إلى الرياض لليلة مثيرة من القتال في السبت، الأول من فبراير 2025. من المتوقع أن يكون هناك مباراة في وزن الوسط بين بطل UFC السابق لمرتين إسرائيل أديسانيا وناصر الدين إماموف في الحدث الرئيسي. تقدم هذه المواجهة لأديسانيا الفرصة لاستعادة الزخم بعد هزيمتين متتاليتين أمام شون ستريكلاند ودرَيكوس دو بلسيس خلال آخر 15 شهرًا.

تٌقام ليلة القتال من UFC في الرياض في المكان المعروف باسم The Venue، الواقع في منطقة حطين بجوار ملعب المملكة أرينا وعالم البوليفارد. يُعد The Venue واحدًا من أحدث المناطق التي تم إطلاقها لموسم الرياض 2024، حيث تم افتتاحه في أكتوبر فقط. تم بناؤه في مدة قياسية تبلغ 50 يومًا لاستيعاب ما يصل إلى 8,000 متفرج على مساحة تقدر بـ 10,000 متر مربع. المكان مجهز بأحدث تقنيات الصوت والصورة، وتصميمات مرنة وصوت عالي الجودة وهو الموقع المثالي لاستقبال الأحداث العالمية والحصرية.

موسم الرياض، هو سلسلة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية التي تُقام في العاصمة السعودية، وقد ساهم في رفع مكانة مدينة الرياض والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. تم تقديم موسم الرياض لأول مرة في عام 2019، ويمتد عادة من أكتوبر إلى مارس، مع توزيع الفعاليات والتجارب على "مناطق" مختلفة مثل المملكة أرينا وعالم البوليفارد ومدينة البوليفارد وحديقة الحيوان بالرياض وحديقة العجائب. وحققت النسخة الافتتاحية من موسم الرياض نجاحاً كبيراً، مما أدى إلى زيادة كبيرة في السياحة، حيث زار 11 مليون شخص الرياض خلال فترة 66 يوماً. كما قدرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن مجموع فعاليات الموسم قد حقق إيرادات تقدر بـ 6 مليارات ريال سعودي. يواصل موسم الرياض التوسع والنمو كل عام، وإصدار عام 2024 يثبت أنه الأكبر والأفضل حتى الآن.

تقع مدينة الرياض في وسط شبه الجزيرة العربية وهي ليست فقط العاصمة، ولكنها أيضاً أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. مع تعداد سكاني يزيد عن 7 ملايين شخص، تُعتبر العاصمة مدينة نابضة بالحياة وتُقدم مجموعة واسعة من المعالم والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها. تتمتع الرياض بمكانة كبيرة كالعاصمة الثقافية للمملكة العربية السعودية، حيث تتميز بتاريخ وتراث غني يعود لقرون، ولكن إذا كنت تبحث عن استراحة في مدينة فاخرة أو لحضور فعالية أو عرض، فإن الرياض تُلبي هذه الاحتياجات أيضاً في الوقت الحاضر.

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الرياض هي موطن لبعض من أجمل المواقع الطبيعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية، وهي وجهة لا بد من زيارتها لأي محب للثقافة، مع الفائدة الإضافية للعديد من صالات العرض الفنية والمراكز التاريخية لاستكشافها. في حين تُعرف الرياض بتاريخها الغني، فهي أيضًا مدينة معمارية حديثة. تمتلئ المدينة بمباني وهياكل حديثة مدهشة تُظهر التزام البلاد بالابتكار والتطور. الرياض أيضًا هي الموقع المثالي لعشاق التسوق. تحتوي المدينة على العديد من المراكز التجارية الحديثة والأسواق التقليدية حيث يمكنك العثور على كل شيء من العلامات التجارية الفاخرة إلى الحرف اليدوية المحلية. الرياض تحتوي على كل شيء. سواء كنت تسافر إلى الرياض لحدث بارز مثل ليلة قتال UFC، أو تسافر مع عائلتك، أو تخطط لرحلة رومانسية مع من تحب، أو تذهب في رحلة عمل.

دع GOAL يساعدك في إظهار كل ما تحتاج إلى معرفته قبل التخطيط لرحلتك إلى الرياض لحدث ليلة القتال UFC، من الرحلات الجوية إلى أماكن الإقامة وكيفية شراء التذاكر.

الرحلات الجوية إلى الرياض، المملكة العربية السعودية

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يخدم الرياض مطار الملك خالد الدولي، الذي افتتحه جلالة الملك فهد في 16 نوفمبر 1983. وتقوم طيران الاتحاد، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركات الطيران الشريكة لها بتشغيل العديد من الرحلات الجوية المنتظمة إلى الرياض من جميع أنحاء العالم.

استكشاف وتخطيط مسارك إلى الرياض عبر طيران الاتحاد هو الخيار الأفضل، مما يتيح لك مقارنة الأسعار وأوقات الرحلات والعثور على الخيار الأمثل لك.

فيما يلي تحليل للحد الأدنى للأسعار وأوقات الرحلات إلى الرياض من المطارات الرئيسية حول العالم قبل أحداث ليلة قتال UFC في الرياض.

من إلى مدة الرحلة الأسعار تبدأ من نيويورك الرياض 12 ساعة 1750 دولار أمريكي أبوظبي الرياض 2 ساعة و 5 دقائق 900 درهم إماراتي لندن الرياض 6 ساعات و 30 دقيقة 900 جنيه إسترليني باريس الرياض 6 ساعات و 10 دقائق 700 يورو إسطنبول الرياض 4 ساعات و 15 دقيقة 500 دولار أمريكي طوكيو الرياض 15 ساعة و 40 دقيقة 90000 ين ياباني دلهي الرياض 5 ساعات و 20 دقيقة 25000 روبية هندية شنغهاي الرياض 11 ساعة و 30 دقيقة 6000 يوان صيني مدريد الرياض 8 ساعات و 30 دقيقة 600 يورو سيدني الرياض 18 ساعة و 15 دقيقة 2000 دولار أسترالي

تذاكر أحداث ليلة قتال UFC في الرياض

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للحصول على أحدث الأخبار عن تذاكر ليلة القتال في UFC وتوفرها، اذهب إلى Webook، والتي تعد المنصة الرسمية لبيع التذاكر لأحداث موسم الرياض. من المقرر أن تبدأ المعارك التمهيدية في الساعة 5 مساءً بتوقيت الرياض المحلي (9 صباحًا بالتوقيت الشرقي / 2 مساءً بتوقيت غرينتش) يوم السبت، الموافق 1 فبراير، على أن تبدأ المعارك الرئيسية في الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض المحلي (12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي / 5 مساءً بتوقيت غرينتش).

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بينما لا تزال المواجهات الرسمية ضمن البطاقة قيد التأكيد، فإن البعض من المواجهات المتوقعة هي كالتالي:

فئة الوزن المباراة متوسط الوزن إسرائيل أديسانيا ضد ناصر الدين إماموف متوسط الوزن إكرام أليسكيروف ضد أندريه منيز الوزن الثقيل سيرجي بافلوفيتش ضد جاييرزينيو روزينسترويك الوزن الثقيل حمدي عبدالوهاب ضد جمال بوجيس متوسط الوزن شاربتدين ماغوميدوف ضد مايكل بيج وزن الذبابة للسيدات ياسمين جاسودافيسيوس ضد مايرا بوينو سيلفا

أفضل الفنادق في الرياض

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يمكن أن تتراوح أسعار الفنادق في مناطق الجذب السياحي في الرياض بين 350-1100 ريال سعودي (100-300 دولار / 75-250 جنيه إسترليني) لليلة، بينما قد تتوفر خيارات أكثر توفيرًا مثل الأنزال وبيوت الضيافة بحوالي 180-375 ريال سعودي (50-100 دولار / 35-80 جنيه إسترليني) لليلة. قد يرغب الأشخاص الذين يبحثون عن الفخامة في التفكير في فندق وأجنحة دبل تري من هيلتون الرياض - المنطقة المالية، الذي يقع في حي المصيف، المشهور بفنادقه ومنتجعاته الفاخرة التي تقدم مرافق عالمية المستوى ومناظر خلابة للمدينة، حيث يمكنك الاستمتاع بتناول الطعام الفاخر وعلاجات السبا. يوفر دبل تري من هيلتون الرياض أجنحة فندقية فاخرة بتصميم أنيق ومعاصر في موقع رئيسي. المطعم الشرقي يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الشرق أوسطية والدولية مع أماكن جلوس داخلية وخارجية. يضم المنتجع أيضًا نادٍ صحي وحوض سباحة محاط بالضوء الطبيعي.

بالنسبة للمكان ذو الخمس نجوم الأقرب إلى المكان نفسه، يمكنك الذهاب إلى رزيدنس هومتل في بوليفارد حطين. إنه فندق جميل وأنيق وهادئ مع وجود بوليفارد وورلد على مسافة قريبة. إذا كنت تبحث عن إقامة أقل تكلفة ولكن لا تزال بالقرب من المكان، فقد ترغب في النظر إلى سوبر 8 الرياض الذي يقع قريبًا من المعالم البارزة مثل برج مركز المملكة ومركز الفيصلية التجاري، و"سوبر 8" هو قريب أيضًا من المطار.

كيفية الوصول إلى المكان

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عند الذهاب إلى المكان من مدينة الرياض في يوم الحدث، تأكد من التخطيط مسبقًا ومنح نفسك وقتًا كافيًا، نظرًا لأن الوصول إلى الساحة سهل من الطرق الرئيسية، إلا أن الرحلة قد تستغرق من 45 دقيقة إلى ساعتين حسب حركة المرور. تتوفر سيارات الأجرة المحلية بسهولة في جميع أنحاء الرياض، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات سيارات الأجرة الشهيرة مثل أوبر وكريم. إذا كنت قادمًا من مطار الرياض، فإن الرحلة التي تبلغ 37 كيلومترًا إلى المكان تستغرق حوالي 25 دقيقة وتكلف تقريبًا ما بين 160-200 ريال سعودي (40-50 دولارًا / 35-40 جنيهًا إسترلينيًا).

التنقل في الرياض

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بينما تحتوي المدينة على عدد متزايد من المناطق المخصصة للمشي، والتي تناسب المشي الصباحي والمسائي مع مناظر خلابة، إلا أن المناخ القاسي والظروف الجوية في الرياض يمكن أن تمثل تحديات لمن يسعون للتنقل في المنطقة سيراً على الأقدام. ولحسن الحظ، تتوفر طرق نقل مختلفة بسيطة لاستكشاف المدينة والمنطقة المحيطة بها. تُعتبر سيارات الأجرة المحلية وسيلة مريحة للتنقل وهي متوفرة بسهولة. ابحث عن سيارات الأجرة الخضراء التي تديرها الحكومة؛ فهي موثوقة وتعمل على عداد لضمان الأسعار العادلة. كما تسمح لك تطبيقات أوبر وكريم بطلب وسيلة نقل للتجول في الرياض في أي وقت، 24/7.

يمكن استخدام العديد من الحافلات للتنقل في وسط مدينة الرياض وما بعدها، وهي وسيلة أرخص للتنقل في المنطقة. لا تنسَ تحميل تطبيق حافلات الرياض. تتوفر خيارات تذاكر متنوعة: تصريح لمدة ساعتين (4 ريال سعودي)، تصريح لثلاثة أيام (20 ريال سعودي)، تصريح لسبعة أيام (40 ريال سعودي) وتصريح لمدة 30 يومًا (140 ريال سعودي). تغطي حافلات الرياض الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والشوارع الفرعية، وجميع المحطات ستوفر خدمة واي فاي مجانية حتى تتمكن من البقاء على اتصال بعائلتك وأصدقائك.

إضافة إيجابية إلى البنية التحتية للنقل المحلي هي إطلاق مترو الرياض. الحلم الذي بدأ في عام 2014 أصبح واقعًا مؤخرًا. مترو الرياض، الذي هو جزء من مشروع النقل العام الأكبر للملك عبد العزيز، سيشمل ستة خطوط و84 محطة عندما يصبح جاهزًا بالكامل. الهدف هو أن يستخدم حتى 3.6 مليون شخص يوميًا خدمة مترو الرياض بانتظام، وسيعمل يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل. سيربط مترو الرياض مطار الملك خالد الدولي (RUH)، ومنطقة الملك عبد الله المالية (KAFD)، والمؤسسات التجارية والتعليمية والطبية الرئيسية عبر مساره الذي يمتد على 176 كيلومترًا. ينقسم مترو الرياض إلى ستة خطوط:

الخط الأزرق: العليا - البطحاء

العليا - البطحاء الخط الأحمر: طريق الملك عبد الله

طريق الملك عبد الله الخط البرتقالي: طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول

طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول الخط الأصفر: طريق مطار الملك خالد الدولي

طريق مطار الملك خالد الدولي الخط الأخضر: طريق الملك عبد العزيز

طريق الملك عبد العزيز الخط البنفسجي: طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي

يمكنك شراء تذاكر مترو الرياض والحصول على معلومات عن المسارات عبر تطبيق درب، والذي يتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية. أسعار التذاكر كالتالي: (4 ريال سعودي) لمدة ساعتين، استخدام غير محدود، (20 ريال سعودي) لمدة 3 أيام، استخدام غير محدود، (40 ريال سعودي) لمدة 7 أيام، استخدام غير محدود و (140 ريال سعودي) لمدة 30 يومًا، استخدام غير محدود.

أفضل المطاعم في الرياض

المطبخ السعودي عبارة عن مزيج رائع من التقاليد والثقافة والابتكار. ستجد أصداء القارة الهندية، وجاذبية الروائح الخاصة ببلاد فارس، والنكهات الجريئة لأفريقيا. يعتمد المطبخ السعودي بشكل كبير على اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الضأن. يعتبر الأرز أيضًا عنصرًا أساسيًا في الطبخ السعودي وغالبًا ما يوجد في وسط مائدة الطعام، حيث يساعد على امتصاص نكهات اللحوم. يتميز المطبخ السعودي بالقوة الروائح الشديدة، وهو دليل على استخدام العديد من التوابل. تشمل الأطباق المحلية الأكثر شعبية المرقوق، والجريش، والقرصان، والمثلوثة.

إذا كنت مهتمًا بتجربة بعض الأكلات المحلية والتقليدية، فمن الجدير التوجه إلى مطعم القرية النجدية، الواقع في منطقة الأعمال المركزية في الرياض. المطعم مصمم ليشبه قرية صحراوية تقليدية ويقدم أطباق الشرق الأوسط الكلاسيكية. تبدأ الأسعار بالنسبة للأطباق الرئيسية من 15 ريال سعودي (4 دولارات / 3 جنيهات إسترلينية)، مع قوائم ثابتة تبدأ من 100 ريال سعودي (25 دولارًا / 20 جنيهًا إسترلينيًا). يركز الطعام هنا على الأطباق العائلية الدسمة، وهو مكان رائع للحصول على فكرة جيدة عن طعام الرياض والمنطقة. يُعد "ذا جلوب" وجهة تناول طعام معروفة أخرى تقع في وسط مدينة الرياض. هذه الوجهة لتناول الطعام تقع في الكرة الذهبية الرائعة التي تعلو برج الفيصلية وتوفر مناظر خلابة للمدينة. يقدم "ذا جلوب" مطبخًا أوروبيًا حديثًا ولديه خدمة عالمية المستوى. وتكلف تجربة تناول الطعام "حسب الطلب" حوالي 350 ريال سعودي (90 دولارًا / 75 جنيهًا إسترلينيًا) للشخص الواحد.

قد يرغب أولئك الذين يبحثون عن تجربة تناول طعام قريبة من حدث "ذا فينيو" في زيارة مطعم مادلين. إنه أحد المطاعم في بوليفارد الرياض الذي يرحب بالزوار من الصباح حتى منتصف الليل، حيث يوفر خيارات متنوعة لتناول الطعام. هناك خيارات مميزة لوجبات الإفطار وبدائل للغداء/العشاء (مثل البيتزا والبرجر وغير ذلك الكثير).

أنشطة يمكن القيام بها في الرياض

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هناك وفرة من الأشياء التي يمكن القيام بها ورؤيتها أثناء الإقامة في الرياض. إذا كنت تبحث عن استكشاف الجوانب الثقافية، فإن المدينة القديمة في الرياض تضم العديد من المتاحف والمعارض الفنية التي تعرض تقاليد وعادات البلاد المتنوعة. إلى جانب وسط المدينة المزدحم وناطحات السحاب الحديثة، تقدم الرياض معالم وتجارب فريدة ستتركك في دهشة. من الأطلال القديمة إلى الأسواق التقليدية، هناك العديد من الجواهر الخفية التي تستحق الاستكشاف. يجب على الزوار المهتمين بتعلم التاريخ ومشاهدة حياة القرية الصحراوية زيارة منطقة الدرعية التاريخية، وقرية التراث في أشيقر، وقصر المربع التاريخي. يمكنك الانطلاق في جولة نهارية لا تُنسى مع دليل محلي في الرياض. بداية من قصر المصمك الأيقوني، رمز لتاريخ وثقافة المدينة الغنية، ستواصل استكشاف العجائب التاريخية في الدرعية، وهو موقع تراث عالمي لليونسكو. وأخيرًا، تنتهي مغامرة اليوم بالانغماس في الكثبان الرملية الحمراء الساحرة في الصحراء.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر معاصرة، تقدم الرياض العديد من الأنشطة والترفيه المناسب للعائلة. من المتنزهات الترفيهية المثيرة إلى المتاحف التعليمية، هناك شيء للجميع في الأسرة للاستمتاع به. استكشف حديقة حيوان الرياض، الموجودة في قلب حي الملز، التي تضم أكثر من 1,500 حيوان، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض. يعد أحد أبرز معالم الرياض، برج مركز المملكة، بارتفاع 302 مترًا ويوفر إطلالات خلابة على المدينة. كما يوفر برج الفيصلية الشهير إطلالات ساحرة مماثلة.