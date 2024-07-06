"كل شيء سيء" .. مارتينيز يرد على موقف رونالدو من الاعتزال بعد وداع اليورو

نهاية محبطة لنجم النصر في البطولة

قال روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، إن كريستيانو رونالدو لم يتخذ قرارًا بخصوص مستقبله الدولي بعد الخروج من يورو 2024.

البرتغال ودعت المواجهة المقامة بألمانيا، أمس، الجمعة، بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية، حيث حُسمت المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسُئل مارتينيز بعد هذا الخروج عن مصير رونالدو، وأجاب قائلًا:"كل شيء سيء للغاية في الوقت الحالي، مازلنا نعاني من الهزيمة، لذلك لا توجد أي قرارت فردية خلال هذه المرحلة".

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ومن المقرر أن يعود رونالدو قريبًا إلى المملكة العربية السعودية للاستعداد للموسم الجديد مع النصر، وسيتعين عليه حسم موقفه من الاستمرار مع البرتغال، خاصة وأنه تحدث مؤخرًا عن إمكانية التواجد مع الفريق في كأس العالم 2026 عندما يكون عمره وقتها 41 عامًا.

يذكر أن رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في تاريخ كرة القدم الدولية، بإحرازه 130 هدفًا في 212 مباراة، ومع ذلك فشل في تسجيل أي أهداف خلال يورو 2024 وتعرض للعديد من الانتقادات بسبب مستواه في البطولة.