“كل تلك الأموال”.. تير شتيجن يعبر عن غضبه بسبب التحكيم!

تير شتيجن ينتقد غياب تقنية خط المرمى في الكلاسيكو...

انتقد تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، غياب تقنية خط المرمى وذلك عقب مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في الدوري الإسباني والتي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

وحقق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على برشلونة، بثلاثة أهداف لهدفين في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهد اللقاء لقطة مثيرة للجدل، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، عندما لعب لامين يامال، الكرة وتصدى لها الحارس أندري لونين من على خط المرمى، وسط مطالبات من لاعبي برشلونة، باحتساب الكرة هدفًا، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو أمر الحكم باستكمال اللعب.

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وقال تير شتيجن في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "إنه لأمر مؤسف بالنسبة لكرة القدم ما مررنا به للتو، من المؤسف أنهم لا يجدون زاوية للتحقق من الهدف، ليس لدي كلمات لوصف ذلك".

وتابع: "هناك الكثير من الأموال يتم صرفها ولكن على ما يبدو أنها ليس من أجل الشيء الأكثر أهمية".

جدير بالذكر أن برشلونة، بعد خسارة اليوم تجمد رصيده عند النقطة 70، في المركز الثاني من ترتيب الليجا، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.