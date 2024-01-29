كلينسمان يتوقع سيناريو مواجهة السعودية ويُفسر ابتسامته "المشبوهة" أمام ماليزيا

مواجهة مرتقبة بين السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من كأس آسيا

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نفى الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية مجددًا تهمة التلاعب في نتائج المباريات خلال دور المجموعات من كأس آسيا لتجنب مواجهة اليابان في دور الـ16، وقد فسر ابتسامته التي وصفت بالمشبوهة خلال مواجهة ماليزيا.

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منتخبا كوريا الجنوبية والأردن اتهما بالتلاعب لـ "توريط" البحرين بمواجهة اليابان، المرشح الأقوى للفوز بكأس آسيا، في دور الـ16، إذ فضل الأول مواجهة السعودية والثاني اللعب أمام العراق، وقد استدل أصحاب ذلك الاتهام بتعبيرات وجه كلينسمان خلال مباراة فريقه أمام ماليزيا في الجولة الختامية، إذ عبس وجهه عند تقدم الشمشون وعاد وابتسم عند إدراك الماليزيين للتعادل.

المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا أكد خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية أنه يحترم الأخضر كثيرًا ويُقدر مدربه روبرتو مانشيني، مضيفًا حول تهمة اللاعب "لم أهرب من اليابان لمواجهة السعودية وقد ارتكبنا أخطاء ضد ماليزيا، ابتسامتي كانت لأننا استحوذنا على الكرة بنسبة 85% وفي النهاية خرجنا بنتيجة التعادل".

تابع متوقعًا سيناريو المواجهة المرتقبة "واجهنا السعودية في نيوكاسل وبصمة مانشيني واضحة، أتوقع أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، هدفنا الوصول للمباراة النهائية. أنا لا أخشى أي منتخب لكني أحترم الجميع، أنا ومانشيني نخوض تجربتين جديدتين مع كوريا والسعودية وأعتقد أن المواجهة ستكون مثيرة ومشوقة".

يُشار إلى أن مانشيني واجه كلينسمان كلاعب خلال مباريات الدوري الإيطالي، إذ كان الأول نجم سامبدوريا فيما الثاني يقود هجوم إنتر، وذلك في بداية تسعينات القرن الماضي.

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