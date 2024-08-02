"هل يجيد كلينسمان الحديث معكم؟".. توماس مولر يمازح زميله في بايرن ميونخ باللغة الكورية!

يستعد بايرن ميونخ للموسم الجديد ببروفة أمام توتنهام

مازح توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، زميله في الفريق الكوري الجنوبي كيم مين جاي، على هامش تواجد النادي البافاري في العاصمة الكورية سيول.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض مباراة ودية قوية أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، غدًا السبت على ستاد سيول كأس العالم، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وأثناء تواجد لاعبي بايرن ميونخ في إحدى الفعاليات التي تنظمها كوريا الجنوبية خلال استضافة عملاق ألمانيا، صعد الثنائي مولر وكيم على المسرح، وتحدث الأول ببعض الكلمات غير المفهومة، في إشارة إلى عدم فهمه للغة الكورية مما أثار ضحكات الحضور.

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وطلب مولر من زميله في الفريق أن يلقنه رسالة باللغة الكورية من أجل تحية الجماهير، وبالفعل نطق اللاعب الألماني الجملة بوضوح، لينال تحية الجمهور.

ولم يكتف مولر بهذا الجزء، بل وجه سؤالًا للمدافع الكوري حول طريقة تعامل المدرب الألماني يورجن كلينسمان مع لاعبي المنتخب الكوري، قائلًا: "هل يستطيع يورجن نطق الكلمات الكورية بطريقة جيدة؟".

يذكر أن يورجن كلينسمان كان قد تولى القيادة الفنية لمنتخب كوريا الجنوبية، في فبراير 2023 قبل أن يرحل بعد عام واحد، وذلك بعدما أخفق في الفوز بكأس آسيا الأخيرة، حيث ودع الشمشون البطولة من الدور نصف النهائي بالخسارة من الأردن (0-2).