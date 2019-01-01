كلويفرت يرشح راشفورد لخلافة سواريز في برشلونة

إشادة كبيرة يتلقاها صاحب الـ21 عاماً من أسطورة الهجوم الهولندية ونجم برشلونة السابق

يعتقد باتريك كلويفرت نجم برشلونة السابق، أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، هو اللاعب الأنسب لقيادة هجوم الفريق الكتالوني.

لويس سواريز يتمتع بموسم مميز مع برسا هذا العام، لكن الأصوات تتعالى باستمرار حول التعاقد مع خليفة لتعويضه على المدى الطويل.

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كلويفرت يرى راشفورد نجم الشياطين الحمر، الذي يمر بأفضل مستوياته الكروية مع أولي سولشار، البديل الأفضل للمهاجم الأوروجوياني.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"يعجبني ماركوس راشفورد جداً مهمة جلبه لبرشلونة تبدو صعبة ولكنه لاعب رائع".

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

واضاف:"قليلون هم من يستطيعون اللعب في برشلونة، لذلك أرى راشفورد وكذلك بيير أيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال هما الأنسب".

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وتابع:"لديه الشخصية والمهارة الكافية وكذلك السرعة والقدرة على إنهاء الفرص أمام المرمى".

جدير بالذكر أن راشفورد أصبح من العناصر الأساسية للمدرب أولي سولشار منذ قدومه، ونجح مؤخراً في قيادة الفريق لانتصار صعب على ليستر سيتي بهدف دون رد الأحد الماضي.