كلويفرت لشباب برشلونة: من يرحل من أجل الأموال لا يحترم النادي!

تصريحات قوية من أسطورة الكرة الهولندية..

اعتبر باتريك كلويفرت، أسطورة كرة القدم الهولندية ومدير قطاع الشباب في برشلونة، أن اللاعب الشاب الذي يترك البرسا من أجل الأموال يكون لا يحترم النادي، لكنه أكد أن الباب سيكون مفتوحًا لهم للعودة إلى البلوجرانا ولكن بشكل "ضيق" إلى حد ما.

كلويفرت أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة ماركا تحدث خلاله عن كثير من الأمور التي تتعلق بشباب برشلونة وبمهام عمله، وقد شدد على أن النادي الكتلاني يحتوي على أفضل قطاع ناشئين في العالم بأحدث وأفضل أساليب التدريب الموجودة بكرة القدم.

"يتمرن لاعبو اللامسيا بالشكل الأفضل في العالم، عليهم ألا يرحلوا في سبيل الأموال، وخصوصًا من هم بين 15 إلى 16 عامًا ممن يكونوا على أعتاب توقيع العقد الاحترافي الأول لهم معنا."

كما أضاف"هناك العديد من الفرق العظيمة الأخرى التي قد تمنحك أموالًا أكثر من برشلونة ولكن لتطوير لاعب تحت 18 عامًا، فإن برشلونة هو الأفضل في العالم في هذا الأمر.".

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واستطرد "نحن لا نساعد اللاعبين على تطوير مهاراتهم في كرة القدم وحسب، بل إننا نطور اللاعب منهم كإنسان وذلك لأننا نُعلمهم ماهية القيم في الحياة وكيفية احترامها.".

"لدينا بعض اللاعبين الذين غادروا النادي وهم صغيرون للغاية ثم استعدناهم مجددًا ولم يحدث شيئًا. الآن إذا ما رحل اللاعب من أجل الأموال فهذا أمر مختلف، ولكن الباب لن يكون مغلقًا تمامًا ولكننا نترك مساحة صغيرة للغاية."

وأتم "إذا ما رحل اللاعب من أجل المال فهذا يعني أنه لا يحترم النادي الذي ساهم وأراد أن يكوّنه.".

الجدير بالذكر أن اللاماسيا كانت دائمًا مكانًا لصناعة النجوم في برشلونة وليس أدل من ذلك سوى أن ليونيل ميسي هو أحد خريجي هذه الأكاديمية، إلى جانب عدد كبير من أساطير برشلونة مثل أندرياس إنييستا، بينما غادر البعض ثم عاد مثل جوردي ألبا.

كما يجدر الإشارة إلى أن إنسو فاتي هو آخر أهم إصدارات اللاماسيا، وقد شدد كلويفرت على أن الدولي الإسباني لن يُغادر صفوف الكامب نو في أي حال من الأحوال.