كلويفرت: روما تمنعني من مغادرة المنزل

كلويفرت يكشف صعوبة الحياة وسط حالة الذعر من فيروس كورونا

تحدث جاستن كلويفرت نجم نادي روما الشاب حول الحالة الصعبة التي تعيشها العاصمة الإيطالية عقب إعلان الخضوع للحجر الصحي الجماعي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النشاط في البلاد إثر ظهور عدد من حالات فيروس كورونا المتفشي في العالم بين لاعبي ومدربي الدوري.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال جاستن كلويفرت إن الخروج من المنازل أصبح ممنوعًا وممارسة الحياة بشكل طبيعي توقفت لفترة مما يجعل الأمور صعبة.

وأضاف: "أنا في منزلي في العاصمة الإيطالية روما ولا يمكنني القيام بالأشياء التي اعتدت أن أقوم بها، النادي لا يسمح لي بالخروج للتدريب، لذا أتدرب ليلًا بمفردي"

وتابع: "أنا مرتاح أيضًا في المنزل، ولكن الأشياء العادية التي اعتدت فعلها كالذهاب إلى مصفف الشعر لم تعد ممكنة، أنا أتابع هذه الكارثة وما يحدث في العالم، لقد أخذ الجميع الأمور على محمل الجد"

ويعيش اللاعبين الآن على التدريبات الفردية في المنازل مع نظام غذائي حتى لا يفقدوا السيطرة على أجسامهم ولياقتهم البدنية في فترة التوقف.

أخبار الانتقالات: ليفربول يفتقد لأحد نجومه..والميركاتو الصيفي يتأثر بسبب الكورونا

يذكر أن لاعبي كرة القدم والرياضيين بشكل عام يلتزمون مثل جميع المواطنين بالبقاء في المنازل وحالة الانعزال خوفًا من انتشار فيروس كورونا.