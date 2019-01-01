كلوب يوضح مدى خطورة إصابة صلاح مع ليفربول أمام توتنهام

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يوضح مدى خطورة إصابة النجم المصري محمد صلاح أمام نظيره توتنهام مساء اليوم.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التقييم الأولي لإصابة النجم المصري محمد صلاح التي تعرض لها اليوم أمام ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب المباراة، وأكد خلالها أن خروج صلاح من الملعب جاء بسبب ألم في الكاحل.

ووقع النجم المصري في أرض ملعب المباراة دون تدخل قوي في الدقيقة الـ ٨٤ من عمر اللقاء ليقوم يورجن كلوب بسحبه بشكل فوري من الملعب.

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وتلقى صلاح العلاج قليلًا وصرح للطبيب أنه لا يستطيع أن يكمل المباراة وقام كلوب بالدفع بجو جوميز بديلًا له في الدقيقة الـ ٨٥ من عمر اللقاء.

وطمأن كلوب جماهير فريق ليفربول في التصريحات وقال عن إصابة النجم المصري: "لا تبدو خطيرة، فقط غادر لشعوره بألم في كاحل القدم".

وأضاف عن أداء الفريق في اللقاء: "بدأنا بشكل جيد لكن الطريقة التي تلقينا بها الهدف كانت سيئة للغاية ولم يساندنا الحظ فيها، وتوتنهام دافع بشكل عظيم كما كانت الهجمات المرتدة الخاصة بهم مذهلة".

وأكمل: "الأهم أننا لم نفقد أعصابنا وحافظنا على الهدوء اللازم والتزمنا بالخطة الموضوعة وقمنا بكل شيء بالطريقة الصحيحة حتى حققنا الفوز".

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول قبل أن يغادر ملعب المباراة من ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ساديو ماني ليكمل عودة الريدز في النتيجة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد ظهر وهو واقفًا على قدمه عقب المباراة مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق ويهنيء زملائه على الفوز.



