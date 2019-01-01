كلوب يوضح سبب غياب صلاح أمام مانشستر يونايتد

صلاح سيغيب عن قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن محمد صلاح لاعب فريقه لم يكن جاهزاً للمشاركة أمام مانشستر يونايتد لذا خرج من القائمة.

وخرج محمد صلاح من قائمة ليفربول، لمواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم، بسبب عدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات قبل المباراة عن صلاح: "صلاح لم يكن جاهزاً، لم يستطع التدرب مع الفريق بسبب الإصابة".

ويحل ليفربول ضيفاً على حساب مانشستر يونايتد، بعد قليل في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وواصل: "لا أعلم كيف قال الجميع إنه سيلعب، فرصته لم تكن كبيرة اليوم، من الممكن أن يشارك يوم الأربعاء سنرى حينها".

وتابع: "بالطبع سيصبح هناك فرق في طريقة لعبنا، ولكن لن يكون فرقاً كبيراً، صلاح يقوم بالركض في الخلف، لذا سنقوم بتكليف أحد اللاعبين بهذه المهمة".

وأكمل: "لم نكن نرغب في اللعب بدونه، ولكن كنا نعلم أننا في وقت من الأوقات خلال الموسم سيحدث هذا".

جدير بالذكر أن ليفربول سيلعب يوم الأربعاء، أمام جينك البلجيكي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.