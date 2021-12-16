كلوب يوضح سبب تبديل صلاح واشتباه ثلاثي ليفربول بفيروس كورونا

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، سبب استبدال محمد صلاح في مباراة فريقه اليوم أمام نيوكاسل، وكشف عن احتمالية إصابة ثلاثة لاعبين من الريدز بفيروس كورونا.

ونجح ليفربول في الفوز على نيوكاسل، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ماذا قال كلوب عن تبديل محمد صلاح؟

شارك محمد صلاح اليوم في فوز فريقه على حساب نيوكاسل، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني، ليعادل رقم جيمي فاردي في المشاركة بعدد الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري.

وقال كلوب عن إنجاز صلاح اليوم: "هذا مذهل للغاية، تمريراته مهمة بالنسبة لنا مثلها مثل الأهداف، تم استبداله اليوم من أجل راحته سنلعب مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام".

ما تعليق كلوب على انتشار فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي؟

تعاني فرق الدوري الإنجليزي في الفترة الماضية، من زيادة إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات.

وقال المدرب الألماني عند سؤاله عن رأيه في مستقبل الدوري في ظل انتشار الجائحة: "إنه موقف صعب للغاية، لا أحد يستطيع التوقع ماذا سيحدث غدًا".

وأضاف: "لا أعرف ماذا سيحدث إن تم إيقاف الدوري لمدة أسبوعين، لدينا ثلاثة لاعبين مشتبه في إصابتهم بالفيروس، إن ازداد العدد في الفترة المقبلة كيف سنلعب مبارياتنا، هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة ولكن ليس لدي حلول".