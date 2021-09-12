كلوب يهاجم منافسيه: لن أنضم لسيرك الانتقالات!

يورجن كلوب يهاجم من يقومون بالصفقات بكثرة، ويتحدث عن غياب صلاح في يناير.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أنه لن يقوم بتغيير طريقته في سوق الانتقالات بالدخول له فقط عند حاجة الفريق.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وتطرق خلالها للحديث عن رحيل محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بيناير المقبل.

ما الذي قاله كلوب عن سوق الانتقالات؟!

وقال كلوب: "لقد جئت هنا للقيام بالأمور بنفس الطريقة الحالية، وحتى الآن كانت طريقتي ناجحة للغاية، لقد حققنا الفوز بمجموعة من الألقاب".

وأضاف: "لا يمكنني تغيير ما يدور حولي، الأمور لا تدار بنفس الطريقة في بقية الفرق، ولا يمكنني أن أقوم بالانتقالات فقط لأدخل السيرك".

وأردف: "الفرق الأخرى قامت بالعديد من الصفقات، لا بأس بذلك، الآن سنلعب أمامهم وسنرى ما الذي يمكننا أن نفعله".

وأكمل: "عندما أقول بعض الأشياء التي أرى أنها صحيحة أزعج بعض المدربين، وبعد يومين أسمع ردودهم، لكنني لا أريد أن أزعجهم، في الواقع أنا لا أهتم بتاتًا بما تفعل الأندية الأخرى".

ما الذي قاله كلوب عن رحيل صلاح وماني لبطولة كأس الأمم الإفريقية؟!

وعن رحيل النجوم الأفارقة ساديو ماني ومحمد صلاح ونابي كيتا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية أكد أن ذلك حقهم.

وقال كلوب: "لديهم الحق في لعب بطولتهم القارية كما يحدث في اليورو وكوبا أمريكا مع البقية".

وأضاف: "الأمر ليس مثاليًا بالنسبة لنا لكنه لا بأس به، علينا أن نتعامل مع الأمر، كيف؟ سنعرف في يناير".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تقام بين التاسع من يناير والسادس من فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 فريقًا.

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