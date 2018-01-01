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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يمنح كلاين الضوء الأخضر للرحيل في يناير

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Getty Images
كارديف الأقرب للحصول على خدمات الظهير الإنجليزي لمدة 6 أشهر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، السماح لمدافع الفريق ناثان كلاين، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كلاين عانى العديد من الإصابات منذ بداية مشواره مع ليفربول، قبل أن يعود مجدداً للمشاركة منذ بضعة أسابيع.

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ومن سوء حظ الإنجليزي أنه عاد في ظل تألق الثنائي جو جوميز وترينت أرنولد، لتصبح فرصته في المشاركة ضعيفة.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن اللاعب في طريقه للانتقال إلى كارديف سيتي في يناير.

وستكون الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بدون وجود بند لشراء اللاعب بشكل نهائي.

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ويواجه كارديف منافسة قوية من فولهام وليستر سيتي هام على ضم الظهير الأيمن ذو الـ27 عاماً.

يُذكر أن كلاين انضم لليفربول في 2015 قادماً من ساوثهامبتون بـ12 مليون جنيه إسترليني.

 

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