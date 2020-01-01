كلوب يكشف موعد عودة ساديو ماني من الإصابة

المدرب الألماني يكشف آخر مستجدات إصابة ماني

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، استمرار غياب المهاجم السنغالي ساديو ماني، في مباراة الغد التي سيحل خلالها الفريق ضيفًا على الملعب "الأولمبي" لمواجهة وست هام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب أسد التيرانجا أثناء مشاركته أمام ولفرهامبتون، في لقاء الأسبوع الـ24 للبريميرليج، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شوروسبري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

وعندما سُئل المدرب الألماني عن آخر مستجدات إصابة ماني وموقفه من رحلة لندن، فأجاب للصحفيين "ساديو لن يشارك في مباراة وست هام وربما مواجهة ساوثامبتون".

وأضاف "بعد ذلك سيعود إلى المسار الصحيح، إنه يعاني من إصابة عضلية وهي ليست خطيرة للغاية، لقد كنا محظوظين لأنها لم تكن إصابة خطيرة، كل ما في الأمر أنه سيغيب 3 مباريات فقط".

وعن أزمته مع الاتحاد الإنجليزي، قال "ربما لم أوضح الأمر أو كان الباقي أكثر أهمية بالنسبة للعالم. لا بد لي من اتخاذ القرارات التي ليست شعبية، وبالنسبة لي. ينبغي علي اتخاذ القرارات بناء على موقفنا. لقد حاول الاتحاد الإنجليزي أن يفعل شيئًا ما لنقل المباريات إلى منتصف الأسبوع لتقليل حدة التوتر، ولا أعرف كيف تمت مناقشته".



وأضاف "أشعر بالأسف لشوروسبري، لأن الجميع تحدثوا عما قلته وليس عنهم، ونحن نريد مباراة الإعادة، ونحن فريق في البريميرليج وهم في دوري الدرجة الثانية، فلماذا لا يستطيع فريق الشباب القيام بهذه المهمة؟".

وأكمل بشأن أزمة عطلة الشتاء وتهديده بخوض مباراة إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي بفريق الشباب "لقد أعطونا أسبوعين، ولم يكن واضحًا أي أسبوع (ستقام فيه مباريات الإعادة)، من الصعب أن نقضي أجازة لمدة أسبوع ونقول نعم. لدينا يومان للتحضير قبل مباراة دوري الأبطال لأننا نخطط على المدى البعيد، ومن الصعب علي أن أخطط قبل فترة حاسمة قادمة، وقد قررت قبل 3 أسابيع استراحة منتصف الموسم للاعبين بناء على خطاب وصلنا في أبريل 2019".

وتابع "لست متأكدًا من الذي كان في المناقشات، لكن من الواضح لم يكن أشخاص رياضيون في المحادثات، حتى أنا لا أريد التواجد في هذه المناقشات، وإذا اعتقد البعض أن هذا كسل مني، فلن أهتم، أشعر فقط بالمسئولية تجاه لاعبي فريقي".

وفيما يخص مواجهة المطارق، قال "علينا أن نتعامل بذكاء دون فقدان الكرة، لديهم قدرة على ضرب المنافسين في الهجمات المرتدة، ستكون مواجهة صعبة، لكن هذه طبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعاد للحديث عن مشكلته مع الاتحاد الإنجليزي "عندما ذهبنا إلى قطر، اضطررنا لإرسال فريق الشباب، وإذا فعلنا ذلك الأمر بشكل مختلف، سيظهر أننا لا نهتم، وعلينا أن نقرر مرة أخرى في وقت ليس لدينا فيه جدول زمني نعتمد عليه. على أي حال، يجب أن تحصل كل الفرق على استراحة في منتصف الموسم بداية من الموسم المقبل".