كلوب يكشف طريق الهروب من اللعب المالي النظيف، وجوارديولا: ربما نذهب للمؤتمر!

ملف شائك يضرب الكرة الإنجليزية

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن موقفه في حالة تطبيق عقوبة مماثلة لناديه مثلما حدث مع إيفرتون بسبب اللعب المالي النظيف.

عقوبة إيفرتون تصدرت المشهد في إنجلترا على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد خصم 10 نقاط من رصيد التوفيز بالدوري الإنجليزي مع إمكانية فرض عقوبة أخرى لوجود المزيد من المخالفات المالية، وهو ما جعل البعض يوجه أنظاره لمانشستر سيتي وتشيلسي بسبب الإنفاق الضخم للثنائي.

جوارديولا تحدث عن هذا الأمر قائلًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول القادمة:"لن أقول كلمة واحدة عن إيفرتون لأنني لا أعلم ما حدث، كما أننا نتعامل مع حالتين مختلفتين تمامًا، هناك بعض الأشخاص يقولون إن مانشستر سيتي سيذهب إلى دوري المؤتمر ولكن دعونا ننتظر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إمكانية حدوث تغيير في مستقبله لو تمت معاقبة مانشستر سيتي:"إنه سؤال جيد، سأجيب عليه عندما يظهر أي حكم، في هذه اللحظة نحن أبرياء، حالتنا تختلف تمامًا عن إيفرتون، واحدة منهما أطول من الأخرى وأكثر تعقيدًا، عندما تنتهي القضية سأجلس لشرح كل شيء".

وفي سياق متصل قال يورجن كلوب مدرب ليفربول:"أنا لست منغمسًا في هذه القضية، سمعت أنه تم خصم 10 نقاط من رصيدهم وأنهم قاموا بالاستئناف، ربما سيقوم الجميع بنفس الخطوة لتفادي العقوبة".

يذكر أن مانشستر سيتي يلعب أمام ليفربول غدأ، السبت، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الأول بجدول البطولة بـ28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.