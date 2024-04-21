كلوب يكشف سر استبعاد صلاح من تشكيلة مواجهة فولهام الأساسية!

السر وراء استبعاد صلاح من مواجهة فولهام...

فسر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، سبب استبعاد محمد صلاح، نجم الفريق من المشاركة بشكل أساسي، في مباراة الريدز أمام فولهام، في الدوري الإنجليزي.

وحل ليفربول، ضيفًا على حساب فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، والتي جمعت بينهما على ملعب كرافين كوتاج، وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف، جلوس الفرعون المصري، على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الربع ساعة الأخير.

وقال المدرب الألماني، عن سبب استبعاد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "نحن سنلعب ثلاثة مباريات هامة للغاية كل ستة أيام، أنا أكره التفكير في المباراة التالية قبل المباراة الحالية".

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وتابع: "ولكن في حالتنا لا يمكن تجاهل حقيقة أنه يجب علينا إجراء تغييرات في الفترة الحالية، للحصول على دماء جديدة في الملعب، لقد أجريت ستة تغييرات ولا تسألوني إلا عن صلاح، لقد تحدثت معه والأمور على ما يرام".

ويواصل ليفربول سباقه على قمة ترتيب الدوري، بعد وصوله للنقطة 74 في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بمباراة أقل عن أصحاب المركزين الأول والثاني.

جدير بالذكر أن ليفربول، سيحل ضيفًا على إيفرتون، مساء الأربعاء القادم في ديربي الميرساسيد، في الدوري الإنجليزي.