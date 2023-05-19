كلوب يفتح النار على الاتحاد الإنجليزي: أخبرونا أين تذهب أموال الغرامات!

الألماني يواصل الشغب

أشار يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى تقبله لعقوبة الاتحاد الإنجليزي عليه بالإيقاف لمباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني على هامش إساءته للحكم بول تيرني الذي أدار مباراة ليفربول وتوتنهام مؤخرًا في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أستون فيلا: "أتقبل القرار وكنت أتوقعه بسبب كل ما سمعته عن الأمر، أريد فقط أن أعرف إلى أين تذهب تلك الأموال؟ لأنه إن كان لسبب جيد فسأكون أكثر سعادة بدفعها".

وأضاف: "إذا لم تكن لدى الاتحاد الإنجليزي مشكلة، فسأفضل أن تكون هناك محادثة حول الأمر، لقد كان الكل من حولي سلبيين للغاية، والكل اعتقد أن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول".

رسميًا.. إيقاف يورجن كلوب حتى نهاية الموسم!

وأكد: "لم يخبرني أحد إلى الآن ألا أكون في ملعب المباراة بعد أن تنتهي غدًا".